В Китае назвали главную причину украинского кризиса

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Основная причина украинского кризиса и других конфликтов в Евразии состоит в несовершенстве континентальной системы безопасности, заявил специальный посланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян в выступлении на Минской международной конференции по Евразийской безопасности.