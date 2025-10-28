Рейтинг@Mail.ru
В Китае назвали главную причину украинского кризиса
28.10.2025
В Китае назвали главную причину украинского кризиса
В Китае назвали главную причину украинского кризиса
В Китае назвали главную причину украинского кризиса

Линьцзян: причина украинского кризиса в изъянах системы безопасности в Евразии

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Основная причина украинского кризиса и других конфликтов в Евразии состоит в несовершенстве континентальной системы безопасности, заявил специальный посланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян в выступлении на Минской международной конференции по Евразийской безопасности.
Во вторник в столице Белоруссии открылась III Минская международная конференция по евразийской безопасности, участники которой обсуждают формирование новой архитектуры безопасности и диалог между Востоком и Западом. В числе участвующих - спецпосланник правительства Китая по делам Евразии, президент Республики Сербской Милорад Додик, министры иностранных дел России, Венгрии, КНДР, Мьянмы.
"На данный момент евразийский континент не полностью стабилен, украинский кризис, конфликты на Ближнем Востоке продолжаются, их последствия усиливаются и распространяются. Коренная причина в том, что структура безопасности на нашем континенте пока не в порядке", - сказал Сунь Линьцзян.
Он подчеркнул, что укрепление безопасности какого-либо государства за счет безопасности других стран недопустимо, а учитываться должны озабоченности всех сторон.
III Минская международная конференция по евразийской безопасности собрала представителей более 40 государств - от Европы до Азии, от Ближнего Востока до Северной Америки, семь международных организаций: ОДКБ, СВМДА, ШОС, Союзное государство, СНГ, Красный Крест, МОМ.
Активное участие в конференции принимает и экспертное сообщество - более 200 аналитиков, военных специалистов, исследователей из ведущих академических центров Белоруссии, Австрии, Азербайджана, Армении, Вьетнама, Великобритании, Казахстана, Китая, Индии, России, Италии, Испании, Сербии, США, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Узбекистана и ряда других стран.
