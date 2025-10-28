Рейтинг@Mail.ru
На Украине заочно предъявили обвинение Киркорову - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/kirkorov-2051300010.html
На Украине заочно предъявили обвинение Киркорову
На Украине заочно предъявили обвинение Киркорову - РИА Новости, 28.10.2025
На Украине заочно предъявили обвинение Киркорову
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову, сообщает во вторник офис генерального прокурора... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:43:00+03:00
2025-10-28T18:43:00+03:00
в мире
россия
украина
филипп киркоров
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_105bda16ff0fcef7534d60d5ac383532.jpg
https://ria.ru/20251028/simonyan-2051295315.html
https://ria.ru/20250304/okhlobystin-2002977426.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a39f751918af0338dbb8f8e0b436ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, филипп киркоров, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Филипп Киркоров, Служба безопасности Украины
На Украине заочно предъявили обвинение Киркорову

СБУ заочно предъявила обвинение Филиппу Киркорову

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову, сообщает во вторник офис генерального прокурора страны.
"Служба безопасности Украины сообщает о подозрении Киркорову Филиппу Бедросовичу", - говорится в документе, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Поэкономьте бумагу". Симоньян отреагировала на повестку в киевский суд
Вчера, 18:34
Киркорова, как утверждается, обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины".
Владимир Зеленский ранее подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошли, в частности, российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бывший премьер страны Николай Азаров.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину
4 марта, 14:36
 
В миреРоссияУкраинаФилипп КиркоровСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала