Сотрудники КНБ Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате - РИА Новости, 28.10.2025
08:43 28.10.2025 (обновлено: 12:34 28.10.2025)
Сотрудники КНБ Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате
Сотрудники КНБ Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате
В Алма-Ате предотвратили теракт, который планировали устроить пять иностранцев, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана. РИА Новости, 28.10.2025
Сотрудники КНБ Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате

В Алма-Ате сотрудники КНБ предотвратили планировавшийся 5 иностранцами теракт

АЛМА-АТА, 28 окт — РИА Новости. В Алма-Ате предотвратили теракт, который планировали устроить пять иностранцев, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
"Комитетом национальной безопасности в городе Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами", — говорится в релизе.
Всех подозреваемых отправили под стражу. Следствие продолжается, добавили в комитете.
Кроме того, по информации КНБ, за последние два месяца по подозрению в пропаганде терроризма арестованы восемь граждан Казахстана, а шестеро получили различные сроки за террористические и экстремистские преступления. Всего с начала года по террористическим статьям привлекли к ответственности 89 человек, из них шестеро иностранцев.
