Сотрудники КНБ Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 28 окт — РИА Новости. В Алма-Ате предотвратили теракт, который планировали устроить пять иностранцев, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Комитетом национальной безопасности в городе Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами", — говорится в релизе.

Всех подозреваемых отправили под стражу. Следствие продолжается, добавили в комитете.