У берегов Камчатки произошло ощущаемое землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в акватории у восточного побережья Камчатки, его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
"Землетрясение с магнитудой 5.0 (Ml) зарегистрировано геофизической службой 27 октября в 23.00 UTC (28 октября в 11.00 по местному времени (02.00 мск)) в Тихом океане", - говорится в сообщении ученых.
По данным службы, эпицентр подземного толчка располагался в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского, его координаты: 53.0029° северной широты, 160.1995° восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине в 33,2 километра, отметили сейсмологи.
В Петропавловске-Камчатском подземный толчок ощущался силой до двух-трех баллов, добавили ученые.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".