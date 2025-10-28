Лукашенко напомнил, кто пострадал от закрытия границы Польши и Белоруссии

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, что от недавнего временного закрытия Польшей границы с Белоруссией пострадала сама Варшава.
"Так называемый цивилизованный мир пришел к своему закату. Действия не только наших соседей, но и в целом Европы и других сил, не надо обольщаться и по США, такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Варшавы. К чему это привело? В худшем случае КНР, которая поставляла свои товары в Европу по договоренности через Украину когда-то, сейчас естественно фронт, все шло через Белоруссию. КНР вместе с Россией нашли обходные, как говорят, пути по Северному морскому пути, усилилось движение товаров и произошли огромные в результате этого потери. Не только Белоруссия что-то зарабатывала на транзите, но и Польша. Она от этого китайского транзита, я только о китайском говорю, зарабатывала 65-70%, остальное движение товаров по Казахстану, России и через Белоруссию 30-35% приходилось на наши страны. Кто от этого потерял? Ясно кто", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что сейчас пытаются найти выход из этого положения.
Первая Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла 26 октября 2023 года, а вторая - 31 октября – 1 ноября 2024 года. Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.
