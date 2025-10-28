Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла новые документы о зверствах батальона СС "Галичина"
28.10.2025
ФСБ раскрыла новые документы о зверствах батальона СС "Галичина"
ФСБ раскрыла новые документы о зверствах батальона СС "Галичина"
общество
2025
ФСБ раскрыла новые документы о зверствах батальона СС "Галичина"

Здание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ФСБ раскрыла новые архивные документы о зверствах украинского националистического батальона СС "Галичина" в отношении мирного населения на оккупированной гитлеровцами территории Львовской области в годы Великой Отечественной войны.
Во вторник отмечается 81-я годовщина освобождения советской Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Сейчас опубликованы фотокопии документов, рассказывающих о преступлениях, совершенных бывшим ефрейтором 1-й санитарной роты 14-й дивизии СС "Галичина" ("Галиция") Германа Эрнста Шапера в Олеском и Бусском районах Львовской области. Шапер, содержавшийся в лагере для военнопленных в Чернигове, был изобличен в совершении преступлений и арестован в сентябре 1946 года.
Согласно документам, 7 июля 1944 года Шапер лично расстрелял одного советского гражданина. Затем с 8 по 10 июля он расстрелял 12 советских граждан. А с 11 по 14 июля 1944-го Шапер "расстрелял 40 человек мирных советских граждан, в том числе 5 детей в возрасте от 6 до 10 лет".
По указу президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью. В соответствии с этим приказом советский военный трибунал 16 ноября 1946 года приговорил Шапера к расстрелу.
Также сейчас опубликованы документы о бесчинствах 304-го немецкого полицейского батальона, совершавшего массовые акты геноцида мирного населения на территории Украины во время Великой Отечественной войны. 304-й полицейский батальон под командованием Курта Декерта убил на оккупированной территории Советского Союза почти 18 тысяч мужчин, женщин и детей.
В годы войны 14-я гренадерская дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Дивизия "Галичина" была одним из первых формирований войск СС, которые создавались не из немцев или "расово близких" народов. Изначально в дивизию набирали только уроженцев западных областей Украины, тех, кто до 1939 года не являлся гражданином СССР. В основном это были галичане.
Эта дивизия до лета 1944 года практически не участвовала в боях, занимаясь преимущественно карательными акциями против мирного населения. Солдаты дивизии осуществляли геноцид советского народа, в том числе целенаправленно убивая евреев, сжигали деревни, боролись с партизанами. В дивизии СС "Галичина" не было ни единого человека, кто бы не был замазан кровью невинно убитых людей, это признавали и западные историки, внимательно изучавшие этот вопрос, рассказал ранее РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Фактически единственный раз дивизия СС "Галичина" участвовала в реальных боевых действиях в июле 1944 года под Бродами на Западной Украине и была разгромлена советскими войсками. Небоеспособность дивизии признали сами гитлеровцы - во время сражения под Бродами они сообщали в своих документах, что "Галичина" неуправляема. Ряды выживших в котле под Бродами к осени 1944 года пополнили представителями других карательных подразделений. Гитлеровцы сделали из них группировку полицаев, призванных расправляться с противниками Третьего рейха на оккупированных территориях Восточной Европы.
Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
