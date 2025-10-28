СМИ: обвиняемые в травле Брижит Макрон требуют в суде доказать ее пол

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Обвиняемые по делу о кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит настаивают в суде на предоставлении доказательств, что первая леди родилась женщиной, сообщила во вторник радиостанция Обвиняемые по делу о кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит настаивают в суде на предоставлении доказательств, что первая леди родилась женщиной, сообщила во вторник радиостанция Franceinfo

В уголовном суде Парижа на этой неделе идет процесс по обвинению десяти человек в кибертравле супруги Макрона в связи с многочисленными заявлениями в интернете на тему пола и сексуальной ориентации первой леди Франции , а также на тему разницы в возрасте между ней и ее супругом.

"Несколько фотографий ее беременной, несколько фотографий из детства, и дело было бы закрыто… В какой-то момент действительно задаешься вопросом, почему они (Брижит и Эммануэль Макрон - ред.) не пресекли слухи на корню", - сказал 49-летний ИТ-специалист Жером А., оказавшийся на скамье подсудимых.

Также по данным Franceinfo, некоторые из десяти обвиняемых выразили свое удивление тем, что оказались на скамье подсудимых, несмотря на то, что их аккаунты в социальных сетях насчитывают лишь десятки подписчиков.

"У меня маленький аккаунт… Когда у меня десять "лайков" на твит - это уже огромный успех. Думаю, у меня сейчас больше просмотров публикаций инспекторами, чем обычными людьми", - сказал Жером А.

Как сообщает Franceinfo, обвиняемые оправдывают свои публикации в соцсетях правом на "свободу слова", считая, что просто делятся "мнениями" или даже "информацией" на тему пола Брижит Макрон.

"Я имею право задаваться вопросами. Если я нахожу что-то странным, я делюсь этой информацией. Иначе тогда мы прекращаем пользоваться Twitter , заканчиваем с TikTok, мы прекращаем пользоваться всем", - заявил на суде очередной обвиняемый Жером Ц.

Десять человек 27 и 28 октября предстали перед судом Парижа по обвинению в кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит.

Среди подсудимых - писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом "Зоэ Саган", а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон.

Расследование было начато после того, как супруга президента подала в августе 2024 года соответствующую жалобу. Отмечается, что обвиняемым может грозить до двух лет тюрьмы.

Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.

Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США , чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.

Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа , и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".