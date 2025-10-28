СМИ: обвиняемые в травле Брижит Макрон требуют в суде доказать ее пол

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Обвиняемые по делу о кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит настаивают в суде на предоставлении доказательств, что первая леди родилась женщиной, сообщила во вторник радиостанция Franceinfo.
"Несколько фотографий ее беременной, несколько фотографий из детства, и дело было бы закрыто… В какой-то момент действительно задаешься вопросом, почему они (Брижит и Эммануэль Макрон - ред.) не пресекли слухи на корню", - сказал 49-летний ИТ-специалист Жером А., оказавшийся на скамье подсудимых.
Также по данным Franceinfo, некоторые из десяти обвиняемых выразили свое удивление тем, что оказались на скамье подсудимых, несмотря на то, что их аккаунты в социальных сетях насчитывают лишь десятки подписчиков.
"У меня маленький аккаунт… Когда у меня десять "лайков" на твит - это уже огромный успех. Думаю, у меня сейчас больше просмотров публикаций инспекторами, чем обычными людьми", - сказал Жером А.
Как сообщает Franceinfo, обвиняемые оправдывают свои публикации в соцсетях правом на "свободу слова", считая, что просто делятся "мнениями" или даже "информацией" на тему пола Брижит Макрон.
"Я имею право задаваться вопросами. Если я нахожу что-то странным, я делюсь этой информацией. Иначе тогда мы прекращаем пользоваться Twitter, заканчиваем с TikTok, мы прекращаем пользоваться всем", - заявил на суде очередной обвиняемый Жером Ц.
Десять человек 27 и 28 октября предстали перед судом Парижа по обвинению в кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит.
Среди подсудимых - писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом "Зоэ Саган", а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон.
Расследование было начато после того, как супруга президента подала в августе 2024 года соответствующую жалобу. Отмечается, что обвиняемым может грозить до двух лет тюрьмы.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
