Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами

АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает тему украинского урегулирования с западными лидерами, она будет поднята и на планируемой встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Анкаре в конце октября, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.