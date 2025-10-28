Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами

АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает тему украинского урегулирования с западными лидерами, она будет поднята и на планируемой встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Анкаре в конце октября, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
"Тема украинского урегулирования - одна из главных в внешнеполитической повестке Турции. Лично президент Реджеп Тайип Эрдоган держит её на контроле, в том числе в переговорах с западными лидерами. Сегодня (в понедельник – ред.) эта тема обсуждалась с премьером Великобритании Киром Стармером. Как вы знаете, ожидается визит канцлера Германии Фридриха Мерца, и эта тема будет обсуждаться безусловно", - отметил собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.