Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами - РИА Новости, 28.10.2025
09:10 28.10.2025
Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами
Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами - РИА Новости, 28.10.2025
Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает тему украинского урегулирования с западными лидерами, она будет поднята и на планируемой встрече с канцлером... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
украина
россия
турция
фридрих мерц
реджеп тайип эрдоган
украина
россия
турция
в мире, украина, россия, турция, фридрих мерц, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Россия, Турция, Фридрих Мерц, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами

Президент Турции Эрдоган обсуждает Украину с западными лидерами

Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает тему украинского урегулирования с западными лидерами, она будет поднята и на планируемой встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Анкаре в конце октября, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Тема украинского урегулирования - одна из главных в внешнеполитической повестке Турции. Лично президент Реджеп Тайип Эрдоган держит её на контроле, в том числе в переговорах с западными лидерами. Сегодня (в понедельник – ред.) эта тема обсуждалась с премьером Великобритании Киром Стармером. Как вы знаете, ожидается визит канцлера Германии Фридриха Мерца, и эта тема будет обсуждаться безусловно", - отметил собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В миреУкраинаРоссияТурцияФридрих МерцРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
