Губернаторы Приамурья и провинции Ляонин договорились о сотрудничестве

"Еще одна важная тема - туризм. Договорились проработать вопрос организации прямого авиасообщения и создавать совместные турпродукты, чтобы выстроить новое, привлекательное направление для путешественников", - добавил Орлов.

Также, по его словам, обсуждалось сотрудничество в агропромышленном комплексе. Компании из Ляонина закупают амурскую сою и пшеницу, а теперь готовы к сотрудничеству в сфере переработки и агротехнологий, отметил губернатор Приамурья, добавив, что пригласил власти китайской провинции на "АмурЭкспо" в следующем году.