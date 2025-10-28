https://ria.ru/20251028/ekonomika-2051078750.html
Губернаторы Приамурья и провинции Ляонин договорились о сотрудничестве
Губернаторы Приамурья и провинции Ляонин договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.10.2025
Губернаторы Приамурья и провинции Ляонин договорились о сотрудничестве
Глава Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале, что договорился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэем о сотрудничестве... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T05:15:00+03:00
2025-10-28T05:15:00+03:00
2025-10-28T05:15:00+03:00
ляонин
амурская область
василий орлов (губернатор)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:199:3208:2003_1920x0_80_0_0_e6a12d154edd67b1a2ae91904d4bf62d.jpg
https://ria.ru/20251028/asean-2051077157.html
https://ria.ru/20250620/priamure-2024086149.html
ляонин
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d94f731ba5bd9a43dacb140e5444c5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ляонин, амурская область, василий орлов (губернатор), экономика
Ляонин, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Экономика
Губернаторы Приамурья и провинции Ляонин договорились о сотрудничестве
Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве в различных сферах
УЛАН-УДЭ, 28 окт - РИА Новости.
Глава Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале
, что договорился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэем о сотрудничестве регионов в различных сферах.
"С губернатором провинции Ляонин
Ван Синьвэем обсудили планы по сотрудничеству между нашими регионами. Договорились по многим направлениям, потенциал здесь огромный", - написал Орлов
.
Особый акцент, по его словам, был сделан на совместной работе вузов. Губернатор Амурской области
отметил, что сотрудничество с университетами Ляонина может способствовать созданию успешных межвузовских проектов.
"Еще одна важная тема - туризм. Договорились проработать вопрос организации прямого авиасообщения и создавать совместные турпродукты, чтобы выстроить новое, привлекательное направление для путешественников", - добавил Орлов.
Также, по его словам, обсуждалось сотрудничество в агропромышленном комплексе. Компании из Ляонина закупают амурскую сою и пшеницу, а теперь готовы к сотрудничеству в сфере переработки и агротехнологий, отметил губернатор Приамурья, добавив, что пригласил власти китайской провинции на "АмурЭкспо" в следующем году.