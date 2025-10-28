Шойгу рассказал об атаках беспилотников в Приволжье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Территория Приволжского федерального округа в 2025 году подвергалась атакам беспилотников в три раза больше, чем за все время с начала спецоперации до этого, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.