Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал об атаках беспилотников в Приволжье - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/bespilotniki-2051136341.html
Шойгу рассказал об атаках беспилотников в Приволжье
Шойгу рассказал об атаках беспилотников в Приволжье - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу рассказал об атаках беспилотников в Приволжье
Территория Приволжского федерального округа в 2025 году подвергалась атакам беспилотников в три раза больше, чем за все время с начала спецоперации до этого,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:14:00+03:00
2025-10-28T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
приволжский фо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
приволжский фо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, приволжский фо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Приволжский ФО
Шойгу рассказал об атаках беспилотников в Приволжье

Шойгу: БПЛА ВСУ в 2025 году атаковали Приволжье втрое чаще, чем за 2022-2024 гг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО
Комплекс ПВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комплекс ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Территория Приволжского федерального округа в 2025 году подвергалась атакам беспилотников в три раза больше, чем за все время с начала спецоперации до этого, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Значительно возросло количество терактов, диверсий. Территория округа в 2025 году подверглась атакам беспилотников втрое чаще, чем за весь предыдущий период проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
По его словам, условия, связанные с проведением спецоперации, кардинальным образом изменили оперативную обстановку в стране в целом и в Приволжье в частности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныПриволжский ФО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала