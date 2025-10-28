НАСА удалило данные об астероиде 2025 US6 после пролета болида над Москвой

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. НАСА закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6 после пролета болида над Москвой, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В понедельник несколько Telegram-каналов опубликовали видеоролики с падением неизвестного объекта из космоса и образованием при этом яркого огненного следа. Утверждается, что светящийся объект видели в Дубне, Раменском, Видном, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцово в Московской области. Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что это мог быть небольшой метеороид или космический мусор. Позднее в ИКИ РАН предположили, исходя из скорости объекта, что это мог быть астероид.
"Из базы НАСА близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. Тело с оценочным размером 2 метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров завтра, 28 октября 2025 года", — говорится в публикации лаборатории.
Ученые отметили, что в сейчас сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения НАСА, так и на зеркалах Европейского космического агентства. Копия информации о теле при этом присутствует в кэше "Яндекса", сохраненном позавчера, но ссылки со страницы при этом формируют ошибки.
"С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России. Причины закрытия сведений в каталоге, а также то, насколько данная практика, вообще, распространена, на данный момент не ясны", — заключили ученые.
Позднее ученые добавили, что объект, наблюдавшийся в центральной России, может иметь искусственное происхождение, так как его траектория может совпадать с траекторией китайского спутника DRO-B, вывод которого на окололунную орбиту в 2024 году окончился неудачей.