00:38 28.10.2025 (обновлено: 01:04 28.10.2025)
НАСА удалило данные об астероиде 2025 US6 после пролета болида над Москвой
НАСА удалило данные об астероиде 2025 US6 после пролета болида над Москвой
земля, россия, российская академия наук, дубна, наса, европейское космическое агентство
Наука, Земля, Россия, Российская академия наук, Дубна, НАСА, Европейское космическое агентство

НАСА удалило данные об астероиде 2025 US6 после пролета болида над Москвой

© Кадр видео из соцсетейМетеорит в небе над Московской областью
Метеорит в небе над Московской областью
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. НАСА закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6 после пролета болида над Москвой, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В понедельник несколько Telegram-каналов опубликовали видеоролики с падением неизвестного объекта из космоса и образованием при этом яркого огненного следа. Утверждается, что светящийся объект видели в Дубне, Раменском, Видном, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцово в Московской области. Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что это мог быть небольшой метеороид или космический мусор. Позднее в ИКИ РАН предположили, исходя из скорости объекта, что это мог быть астероид.
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"
15 октября, 19:34
"Из базы НАСА близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. Тело с оценочным размером 2 метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров завтра, 28 октября 2025 года", — говорится в публикации лаборатории.
Ученые отметили, что в сейчас сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения НАСА, так и на зеркалах Европейского космического агентства. Копия информации о теле при этом присутствует в кэше "Яндекса", сохраненном позавчера, но ссылки со страницы при этом формируют ошибки.
"С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России. Причины закрытия сведений в каталоге, а также то, насколько данная практика, вообще, распространена, на данный момент не ясны", — заключили ученые.
Позднее ученые добавили, что объект, наблюдавшийся в центральной России, может иметь искусственное происхождение, так как его траектория может совпадать с траекторией китайского спутника DRO-B, вывод которого на окололунную орбиту в 2024 году окончился неудачей.
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Вчера, 11:36
 
НаукаЗемляРоссияРоссийская академия наукДубнаНАСАЕвропейское космическое агентство
 
 
