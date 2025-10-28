НАСА удалило данные об астероиде 2025 US6 после пролета болида над Москвой

«

"С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России. Причины закрытия сведений в каталоге, а также то, насколько данная практика, вообще, распространена, на данный момент не ясны", — заключили ученые.