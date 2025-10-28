Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили о готовности покрыть нужды Украины за счет активов России
14:53 28.10.2025
В ЕК заявили о готовности покрыть нужды Украины за счет активов России
В ЕК заявили о готовности покрыть нужды Украины за счет активов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Еврокомиссия по-прежнему сосредоточена на идее использования замороженных активов РФ для финансирования Украины, заявила во вторник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву.
"Европейский совет подтвердил свою приверженность покрыть финансовые нужды Украины для 2026-2027 годов, и она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) сказала, что мы рассматриваем замороженные российские активы... Фокус остается на замороженных активах", - сказала она во время брифинга для журналистов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы
Вчера, 11:24
 
