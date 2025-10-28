Африканские страсти вокруг природных ресурсов

Проблематика Африки в последнее десятилетие выходит на первый план как в мировом развитии, так и в глобальной политике. В экспертном сообществе ни у кого не вызывает сомнений, что Африка — это последний крупный резерв роста мировой экономики, что включает в себя не только природные богатства континента, но и его значение как важнейшего в перспективе рынка, в том числе потребительского. К 2050 году население континента вырастет с нынешних 1,55 миллиарда человек до 2,5 миллиарда, из ста жителей нашей планеты 28 будут африканцами (в 1960 году был один из десяти). В полной мере раскрыть этот потенциал африканских стран может только реальная суверенизация их природных ресурсов, без чего невозможна их полноценная справедливая монетизация в интересах собственного развития.

Эта задача неразрешима в условиях неоколониальной зависимости практически всех развивающихся стран, в которую они впали, несмотря на послевоенную деколонизацию. Результат удручает. По данным ООН, которая, кстати, находясь под западным контролем, очень мало сделала в последние десятилетия для преодоления неоколониальных практик, вскоре именно Африканский континент станет средоточием глобальной бедности: в ней будет находиться каждый третий африканец. Причем даже миграционная проблема, которая столь остро стоит перед бывшими метрополиями, включая США, не подталкивает западные столицы к пониманию того, что она должна решаться у источника, то есть на путях ускоренного развития самих африканских стран, что предполагает серьезное перераспределение в их пользу финансовых ресурсов (не жалкие 0,7 процента ВВП промышленно развитых стран, а на порядок больше).

Но для этого надо отказаться от политики диктата и контроля, которая по сей день позволяет западным элитам присваивать себе львиную долю природной ренты этих стран, что составляет значительную часть общей геополитической ренты, обеспечивающей благосостояние "цветущего сада" Запада (Жозеп Боррель). Еще совсем недавно, на пике "однополярного момента", в сознание мирового сообщества внедрялся тезис о том, что ресурсы перестали иметь значение в подконтрольном Западу мире. Посягали и на российские природные богатства, которые предлагалось объявить всеобщим "достоянием человечества", то есть поставить их под западный контроль под соусом чуть ли не "справедливости": зачем-де России так много, да и более эффективно их смогут разрабатывать западные ТНК, обладающие соответствующими передовыми технологиями.

И действительно, ключевым элементом неоколониального контроля стала технологическая зависимость развивающихся стран, и нигде это не имело столь разрушительных последствий, как в Африке. В ретроспективе с учетом очевидной неадекватности продвигаемой Западом (теперь без Америки и вопреки Д. Трампу) зеленой повестки становится понятным, что этот проект был ключевым элементом укрепления такой зависимости на современном этапе и никакие посулы сотен миллиардов содействия на эти цели не были реализованы даже в малейшей мере (да и тогда они доставались западным компаниям).

Встает и другой вопрос — о проблемах собственного развития самих западных стран. Это рост задолженности, в том числе суверенной, отсутствие денег на обветшавшую инфраструктуру, приходится занимать даже на выплату пенсий (например, во Франции). Жизнь в долг коллективного Запада истощает финансовые ресурсы всего мира. Так, уже на протяжении 24 лет федеральный бюджет США сводится с дефицитом, который наряду с дефицитом текущего счета платежного баланса (Америка недостаточно производит товаров, чтобы оплачивать свой импорт) покрывается на внешних заемных рынках, то есть весь остальной мир финансирует порядка десяти процентов ВВП США. Это к вопросу о справедливом мироустройстве, которого добиваются в том числе и африканцы.

Таков контекст того, что принято называть возвращением России в Африку. Главным механизмом тут стало проведение саммитов Россия — Африка, первый из которых состоялся в октябре 2019 года в Сочи. В июле 2023 года в Санкт-Петербурге прошел Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка, в рамках которого было подписано соглашение о создании Российско-Африканского консорциума технических университетов "Недра Африки" на базе Санкт-Петербургского горного университета. Эта инициатива призвана способствовать суверенизации африканских стран, включая преодоление навязанного Западом концессионного уклона (через него пришлось пройти и России — в формате недоброй памяти соглашений о разделе продукции) и содействие в подготовке всего спектра кадров для того, чтобы они взяли будущее этого важнейшего ресурса национального развития в собственные руки. В настоящее время 20 представителей африканских стран из числа ведущих сотрудников сырьевых компаний и государственных органов власти проходят в Горном университете курс повышения квалификации "Управление объектами недропользования".

Речь, таким образом, о содействии и развитии человеческого капитала Африканского континента, который призван занять достойное место в ключевых глобальных институтах, включая систему ООН и ее Совет Безопасности в рамках их реформы. Африка представлена в межгосударственном объединении БРИКС — это ЮАР, Египет и Эфиопия. Россия способствовала принятию решения об участии Африканского союза — наравне с Евросоюзом — в "Большой двадцатке". Последняя стала площадкой практических обсуждений по проблематике глобального развития, где в качестве двух полюсов выступают западная "Семерка" и платформа БРИКС, представляющая интересы Глобального Юга и Востока. По-разному и в различных форматах, включая двустороннее сотрудничество с Россией, Африка обретает реальную субъектность в рамках формирующегося на межцивилизационной основе многополярного миропорядка, роль в котором Африканского континента трудно переоценить.

С 29 октября по 1 ноября этого года на базе Горного университета (его партнеры — МИД России, Центр компетенций ЮНЕСКО и Институт Африки РАН) пройдет Российско-Африканский сырьевой диалог, в работе которого примут участие руководители профильных министерств, научно-образовательного сообщества, бизнес России и государств Африки. В центре внимания будет поиск перспективных путей развития экономики континента и нашего взаимовыгодного сотрудничества. Такие форумы предполагается проводить раз в два года. Это та самая практическая реализация политических решений саммитов Россия — Африка, вопросы которой уже не один год находятся в поле зрения нашего и африканского общественного мнения.

Для России, и об этом говорилось немало, многоплановое сотрудничество с Африкой — не только восстановление на новом историческом этапе преемственности по отношению к опыту Советского Союза. Тогда Москва много сделала для политического пробуждения Африки и ее индустриализации. К сожалению, внутреннее состояние нашей страны после распада СССР привело к затянувшейся паузе на этом важнейшем и близком нам цивилизационно направлении нашего международного позиционирования. Речь и о том в наш практичный век, чтобы инвестировать в наше общее будущее. Значение континента в мировых делах и глобальном развитии более чем очевидно, и, как показывает опыт, именно Россия — и по большому счету никто, кроме нас, — в состоянии дать дружественной Африке то, что реально отвечает ее коренным экзистенциальным интересам.