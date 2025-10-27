https://ria.ru/20251027/yuar-2050919315.html
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров - РИА Новости, 27.10.2025
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов вновь посетить Москву и Киев в рамках мирного процесса вокруг украинского... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:22:00+03:00
2025-10-27T13:22:00+03:00
2025-10-27T13:23:00+03:00
в мире
россия
юар
украина
сирил рамафоса
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_0:204:3074:1933_1920x0_80_0_0_740954fe04d03d43e81184829809e5cb.jpg
https://ria.ru/20251027/prezident-2050814550.html
россия
юар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5f4c7d04d95412a69459327bad2f8370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, украина, сирил рамафоса, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Украина, Сирил Рамафоса, БРИКС
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров
Сирил Рамафоса заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров