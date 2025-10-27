Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров
13:22 27.10.2025 (обновлено: 13:23 27.10.2025)
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров - РИА Новости, 27.10.2025
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов вновь посетить Москву и Киев в рамках мирного процесса вокруг украинского... РИА Новости, 27.10.2025
Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров

Сирил Рамафоса заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов вновь посетить Москву и Киев в рамках мирного процесса вокруг украинского конфликта.
"Да, конечно. Мы уже посещали Россию… Мы также были на Украине. Мы готовы вновь поехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным", - заявил президент.
Он также отметил готовность поехать на Украину, чтобы встретиться с Зеленским.
Рамафоса добавил, что уже встречался с Зеленским несколько раз и обсуждал с ним этот вопрос.
"С президентом Путиным я также встречался несколько раз — на полях саммитов БРИКС и других мероприятий. Так что мы открыты к визиту в Россию в любое время", - заявил лидер ЮАР агентству.
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине
