Президент ЮАР заявил, что готов посетить Москву и Киев в рамках переговоров

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов вновь посетить Москву и Киев в рамках мирного процесса вокруг украинского конфликта.