На Камчатке вулкан Крашенинников выбросил столб пепла - РИА Новости, 27.10.2025
03:24 27.10.2025
На Камчатке вулкан Крашенинников выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Крашенинников выбросил столб пепла
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,4 километра над уровнем моря
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
камчатка
петропавловск-камчатский
2025
Новости
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке вулкан Крашенинников выбросил столб пепла

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на 2,4 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,4 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.
"В 10.40 по камчатскому времени (01.40 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", – проинформировали ученые.
Вулкан Тафтан в провинции Систан и Белуджистан, Иран - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ
17 октября, 17:15
По данным вулканологов, шлейф пепла протянулся на 36 километров в юго-восточном направлении от вулкана. В связи с продолжающейся активностью для вулкана Крашенинникова установлен оранжевый код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – предупреждает KVERT.
Вулкан Крашенинников расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
 
