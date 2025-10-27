На Камчатке вулкан Крашенинников выбросил столб пепла

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,4 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.
"В 10.40 по камчатскому времени (01.40 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", – проинформировали ученые.
По данным вулканологов, шлейф пепла протянулся на 36 километров в юго-восточном направлении от вулкана. В связи с продолжающейся активностью для вулкана Крашенинникова установлен оранжевый код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – предупреждает KVERT.
Вулкан Крашенинников расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.