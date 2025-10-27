Рейтинг@Mail.ru
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/vsu-2051026505.html
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.10.2025
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Трое боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:27:00+03:00
2025-10-27T19:27:00+03:00
курская область
россия
черниговская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011509679_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f4c7448d42abf3c8b4d7bf731b604e9e.jpg
https://ria.ru/20250429/vsu-2014088030.html
курская область
россия
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011509679_337:0:1350:760_1920x0_80_0_0_bf1390b07c27defd0dfb38efb6ed82f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, черниговская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Черниговская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес троих боевиков ВСУ в список террористов и экстремистов

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Трое боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов … Снижко Игорь Викторович*, 26.01.1990 года рождения, город Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР … Колодий Сергей Викторович*, 26.09.1988 года рождения, город Щорс Щорского района Черниговской области УССР … Бойко Сергей Григорьевич*, 05.05.1981 года рождения, село Курень Бахмачского района Черниговской области УССР", - говорится в перечне.
В СК РФ сообщали, что в октябре 2024 года Снижко*, вооруженный автоматом и гранатами, незаконно вторгся на территорию в Курскую область, где он участвовал в незаконном блокировании села Ольговка. Российские военные задержали Снижко*. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.
В июне Генпрокуратура РФ сообщила на сайте, что Колодий*, Бойко* и еще восемь украинских боевиков предстанут перед судом. По версии следствия, каждый из обвиняемых вместе с другими силовиками того же подразделения, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства, незаконно вторглись в Суджанский район Курской области для ведения террористической деятельности в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и Погребки.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
29 апреля, 15:33
 
Курская областьРоссияЧерниговская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала