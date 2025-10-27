Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Трое боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов … Снижко Игорь Викторович*, 26.01.1990 года рождения, город Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР … Колодий Сергей Викторович*, 26.09.1988 года рождения, город Щорс Щорского района Черниговской области УССР … Бойко Сергей Григорьевич*, 05.05.1981 года рождения, село Курень Бахмачского района Черниговской области УССР", - говорится в перечне.
В СК РФ сообщали, что в октябре 2024 года Снижко*, вооруженный автоматом и гранатами, незаконно вторгся на территорию в Курскую область, где он участвовал в незаконном блокировании села Ольговка. Российские военные задержали Снижко*. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.
В июне Генпрокуратура РФ сообщила на сайте, что Колодий*, Бойко* и еще восемь украинских боевиков предстанут перед судом. По версии следствия, каждый из обвиняемых вместе с другими силовиками того же подразделения, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства, незаконно вторглись в Суджанский район Курской области для ведения террористической деятельности в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и Погребки.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ
