https://ria.ru/20251027/vsu-2050887313.html
Группировка "Центр" уничтожила более 455 военных ВСУ за сутки
Группировка "Центр" уничтожила более 455 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2025
Группировка "Центр" уничтожила более 455 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 455 боевиков ВСУ, три бронеавтомобиля "Казак", три автомобиля и два артиллерийских... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:27:00+03:00
2025-10-27T12:27:00+03:00
2025-10-27T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_00f0946d036c70867bb85d0a99b1fa4d.jpg
https://ria.ru/20251027/porazhenie--2050885133.html
красноармейск
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_266d84eb15609d33b999c131f2bc9771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила более 455 военных ВСУ за сутки
МО РФ: группировка "Центр" уничтожила более 455 военных ВСУ за сутки