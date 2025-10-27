Группировка "Центр" уничтожила более 455 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 455 боевиков ВСУ, три бронеавтомобиля "Казак", три автомобиля и два артиллерийских орудия, сообщило в понедельник Минобороны РФ.