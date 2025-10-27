https://ria.ru/20251027/vostok-2050886440.html
ВС России за сутки освободили три населенных пункта
ВС России за сутки освободили три населенных пункта - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России за сутки освободили три населенных пункта
Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило... РИА Новости, 27.10.2025
привольное
днепропетровская область
запорожская область
ВС России за сутки освободили три населенных пункта
МО РФ: группировка "Восток" освободила три населенных пункта