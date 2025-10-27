Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сутки освободили три населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 27.10.2025 (обновлено: 13:03 27.10.2025)
ВС России за сутки освободили три населенных пункта
ВС России за сутки освободили три населенных пункта
Специальная военная операция на Украине, Привольное, Днепропетровская область, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки освободили три населенных пункта

МО РФ: группировка "Восток" освободила три населенных пункта

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили сёла
Подразделения группировки войск Восток освободили сёла
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили сёла
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
Привольное
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
