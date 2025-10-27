Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, чем может обернуться интервенция США в Венесуэлу - РИА Новости, 27.10.2025
10:45 27.10.2025
Эксперт рассказал, чем может обернуться интервенция США в Венесуэлу
Эксперт рассказал, чем может обернуться интервенция США в Венесуэлу
Эксперт рассказал, чем может обернуться интервенция США в Венесуэлу

Розенталь: интервенция в Венесуэлу приведет к падению доверия к США

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Полномасштабная интервенция крайне нежелательная для США, потому что приведёт к серьёзному падению доверия к Вашингтону в Латинской Америке, и абсолютное большинство стран региона выступит против силового решения, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
"У меня лишь есть ощущение, что США и Венесуэла всё ещё ведут довольно сложные переговоры, и решение (об интервенции - ред.) ещё не принято. Я думаю, что полномасштабная интервенция, она для американцев крайне нежелательна... Она приведёт к очень серьёзному падению доверия к США в Латинской Америке, и абсолютное большинство стран региона выступят крайне против силового решения. Вот главная причина, почему такого рода операция для США крайне нежелательна", - сказал он.
CNN: Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле
По его словам, американцы давлением на Венесуэлу сами загоняют себя в некоторую ловушку, когда отвернуть от силового сценария развития ситуации будет очень сложно.
Розенталь допустил, что американские удары по Венесуэле всё-таки могут состояться в рамках "иранского сценария", который можно объяснить со стороны США давлением на наркотрафикантов. "Говоря о предложении Бразилии (о помощи в мирном урегулировании - ред.), пока непонятно, как отреагирует (президент США Дональд) Трамп. На самом деле, если принять за правду ту гипотезу, что переговоры какие-то продолжаются, возможно, для американцев это было бы неплохим решением, неплохим выходом из ситуации", - добавил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что венесуэльская армия неплохо вооружена: у неё на вооружении стоит российская и китайская военная техника, венесуэльских военных примерно 130 тысяч человек, плюс ещё довольно большое число добровольцев из так называемой боливарианской милиции. "С другой стороны, конечно, американская армия гораздо сильнее. И есть вопрос, насколько будет долгосрочный конфликт, если он вообще произойдёт. Потому что, конечно, какое-то сопротивление венесуэльцы могут оказать, и это может привести к жертвам, а американское общество к этому не очень готово. Повторюсь: я думаю, что прямого военного конфликта не хочет ни одна из сторон", - заключил Розенталь.
Ранее в понедельник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия готова помочь США по урегулированию вопроса с Венесуэлой.
Американский канал NBC 27 сентября отметил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, при этом Трамп пока еще ничего не одобрил. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 25 октября подчеркнул, что Соединенные Штаты готовят новую войну в Карибском бассейне, несмотря на обещания американского лидера не участвовать в вооруженных конфликтах.
