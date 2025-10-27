Эксперт рассказал, чем может обернуться интервенция США в Венесуэлу

Он также обратил внимание на то, что венесуэльская армия неплохо вооружена: у неё на вооружении стоит российская и китайская военная техника, венесуэльских военных примерно 130 тысяч человек, плюс ещё довольно большое число добровольцев из так называемой боливарианской милиции. "С другой стороны, конечно, американская армия гораздо сильнее. И есть вопрос, насколько будет долгосрочный конфликт, если он вообще произойдёт. Потому что, конечно, какое-то сопротивление венесуэльцы могут оказать, и это может привести к жертвам, а американское общество к этому не очень готово. Повторюсь: я думаю, что прямого военного конфликта не хочет ни одна из сторон", - заключил Розенталь.