https://ria.ru/20251027/ushakov-2051019842.html
Ушаков ответил на вопрос о сроках согласования встречи Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос о сроках согласования встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 27.10.2025
Ушаков ответил на вопрос о сроках согласования встречи Путина и Трампа
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что не знает, может ли новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:56:00+03:00
2025-10-27T18:56:00+03:00
2025-10-27T18:56:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20251027/diplomatiya-2050808399.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков ответил на вопрос о сроках согласования встречи Путина и Трампа
Ушаков не знает, может ли новая встреча Путина и Трампа пройти до нового года