Ушаков оценил возможность встречи Путина и Трампа
18:53 27.10.2025 (обновлено: 19:29 27.10.2025)
Ушаков оценил возможность встречи Путина и Трампа
Временных ориентиров по возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 27.10.2025
в мире, россия, будапешт, венгрия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Будапешт, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков оценил возможность встречи Путина и Трампа

Ушаков: ориентиров по возможной встрече Путина и Трампа пока нет

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Временных ориентиров по возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока ориентиров нет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Путин в свою очередь сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, уточнил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о саммите в Венгрии
26 октября, 13:37
 
В миреРоссияБудапештВенгрияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
