Россия сохраняет готовность провести встречу Путина и Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.10.2025
18:50 27.10.2025 (обновлено: 21:47 27.10.2025)
Россия сохраняет готовность провести встречу Путина и Трампа, заявил Ушаков
Россия сохраняет готовность провести встречу Путина и Трампа, заявил Ушаков
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия сохраняет готовность провести встречу Путина и Трампа, заявил Ушаков

Ушаков сообщил о готовности России провести встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Москва сохраняет готовность провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она будет заранее проработана, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", — сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
26 октября, 19:34
При этом Ушаков отметил, что пока нет никаких временных ориентиров для саммита.

Диалог лидеров

На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они ранее договорились во время телефонного разговора. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
При этом в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
Вчера, 09:40
 
В миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
