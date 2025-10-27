Россия сохраняет готовность провести встречу Путина и Трампа, заявил Ушаков

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Москва сохраняет готовность провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она будет заранее проработана, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", — сказал он.
При этом Ушаков отметил, что пока нет никаких временных ориентиров для саммита.
Диалог лидеров
На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они ранее договорились во время телефонного разговора. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
При этом в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.