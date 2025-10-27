Россия сохраняет готовность провести встречу Путина и Трампа, заявил Ушаков

"Принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", — сказал он.

При этом Ушаков отметил, что пока нет никаких временных ориентиров для саммита.

При этом в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.