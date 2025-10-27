Рейтинг@Mail.ru
10:44 27.10.2025
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. РИА Новости, 27.10.2025
в мире, украина, сумская область, днепропетровская область, дтэк, киевская область
В мире, Украина, Сумская область, Днепропетровская область, ДТЭК, Киевская область
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

В трех областях Украины ввели экстренные и аварийные отключения света

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях.
"Киев, Киевская и Днепропетровская области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
По информации компании "Сумыоблэнерго", в Сумской области введены аварийные отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
