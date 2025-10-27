https://ria.ru/20251027/ukraina-2050846826.html
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 27.10.2025
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:44:00+03:00
2025-10-27T10:44:00+03:00
2025-10-27T10:44:00+03:00
в мире
украина
сумская область
днепропетровская область
дтэк
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
украина
сумская область
днепропетровская область
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, днепропетровская область, дтэк, киевская область
В мире, Украина, Сумская область, Днепропетровская область, ДТЭК, Киевская область
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины ввели экстренные и аварийные отключения света