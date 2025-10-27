В Совфеде ответили на заявление Туска про удары по российским объектам

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия имеет право на ответный удар при атаках на связанные с РФ объекты, сказал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров, комментируя заявление премьера Польши Дональда Туска.

"Заявление Туска опасно для самой Польши . То, что он несёт, это говорит о том, что он просто забыл историю своего государства. Если он считает, что можно наносить удар по любому российскому предприятию, объекту, находящемуся в любой точке мира, то почему он не считает, что мы можем наносить удар по любому украинскому объекту, по заводу или по сборочному цеху, или ещё какому-то объекту, который либо является даже собственностью Украины, хотя бы частично, либо работает в интересах Украины. Те же самые ракеты, дроны ... даже в Польше", - сказал сенатор.

Джабаров напомнил, что в Польше есть логистические центры, через которые идёт поставка вооружения на Украину. "Мы вполне, по логике Туска, можем носить удары по этим логистическим центрам", - подчеркнул законодатель.

При этом политик отметил, что это "абсолютно экстремистское заявление (Туска – ред.), которое провоцирует нас на ответный удар".

Джабаров предположил, что Туск плохо учился в школе, несмотря на свой солидный возраст. "Пусть почитает историю своей страны, как она заканчивала свой очередной поход против России. Начиная с древних времён, со средневековья и там более поздний период", - добавил он.