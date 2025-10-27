Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде ответили на заявление Туска про удары по российским объектам
15:51 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/tusk-2050958736.html
В Совфеде ответили на заявление Туска про удары по российским объектам
В Совфеде ответили на заявление Туска про удары по российским объектам - РИА Новости, 27.10.2025
В Совфеде ответили на заявление Туска про удары по российским объектам
Россия имеет право на ответный удар при атаках на связанные с РФ объекты, сказал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир...
В Совфеде ответили на заявление Туска про удары по российским объектам

Сенатор Джабаров: Россия имеет право на ответный удар при атаках на объекты

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия имеет право на ответный удар при атаках на связанные с РФ объекты, сказал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров, комментируя заявление премьера Польши Дональда Туска.
Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Заявление Туска опасно для самой Польши. То, что он несёт, это говорит о том, что он просто забыл историю своего государства. Если он считает, что можно наносить удар по любому российскому предприятию, объекту, находящемуся в любой точке мира, то почему он не считает, что мы можем наносить удар по любому украинскому объекту, по заводу или по сборочному цеху, или ещё какому-то объекту, который либо является даже собственностью Украины, хотя бы частично, либо работает в интересах Украины. Те же самые ракеты, дроны ... даже в Польше", - сказал сенатор.
Джабаров напомнил, что в Польше есть логистические центры, через которые идёт поставка вооружения на Украину. "Мы вполне, по логике Туска, можем носить удары по этим логистическим центрам", - подчеркнул законодатель.
При этом политик отметил, что это "абсолютно экстремистское заявление (Туска – ред.), которое провоцирует нас на ответный удар".
Джабаров предположил, что Туск плохо учился в школе, несмотря на свой солидный возраст. "Пусть почитает историю своей страны, как она заканчивала свой очередной поход против России. Начиная с древних времён, со средневековья и там более поздний период", - добавил он.
По словам сенатора, в общем-то, понятно, что "поляки – это провокаторы, которые в тяжёлый момент сразу переобуются", встанут на сторону тех, кто сильнее.
