Стармер обсудил с Трампом способы давления на Китай

ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что в воскресенье обсудил с президентом США Дональдом Трампом способы оказать давление на Китай, чтобы Пекин отказался от покупки российской нефти.
По словам британского премьера, разговор состоялся перед встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, состоится в четверг.
"Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с президентом Си, поэтому я думаю, что разговор был важным", - подчеркнул Стармер.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
