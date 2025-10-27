Рейтинг@Mail.ru
Стармер обсудил с Трампом способы давления на Китай - РИА Новости, 27.10.2025
21:46 27.10.2025
Стармер обсудил с Трампом способы давления на Китай
Стармер обсудил с Трампом способы давления на Китай
Стармер обсудил с Трампом способы давления на Китай
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что в воскресенье обсудил с президентом США Дональдом Трампом способы оказать... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T21:46:00+03:00
2025-10-27T21:46:00+03:00
в мире
сша
китай
россия
кир стармер
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
россия
в мире, сша, китай, россия, кир стармер, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Россия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Стармер обсудил с Трампом способы давления на Китай

Стармер заявил, что обсудил с Трампом способы давления на Китай

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Киром Стармером
Дональд Трамп во время встречи с Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Киром Стармером. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что в воскресенье обсудил с президентом США Дональдом Трампом способы оказать давление на Китай, чтобы Пекин отказался от покупки российской нефти.
"Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть", - пишет агентство.
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского приветствуют украинские школьники в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером
25 октября, 15:17
По словам британского премьера, разговор состоялся перед встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, состоится в четверг.
"Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с президентом Си, поэтому я думаю, что разговор был важным", - подчеркнул Стармер.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Китай резко сократил экспорт нефтепродуктов в США
20 октября, 15:49
 
В миреСШАКитайРоссияКир СтармерДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
