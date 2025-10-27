МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поехать в Китай в начале 2026 года, после чего председатель КНР Си Цзиньпин может нанести ответный визит в США.
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года - РИА Новости, 27.10.2025
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поехать в Китай в начале 2026 года, после чего председатель КНР Си Цзиньпин может нанести ответный визит в... РИА Новости, 27.10.2025
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
Трамп заявил, что планирует поехать в Китай в начале 2026 года
