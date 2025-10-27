Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года - РИА Новости, 27.10.2025
10:08 27.10.2025
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поехать в Китай в начале 2026 года, после чего председатель КНР Си Цзиньпин может нанести ответный визит в... РИА Новости, 27.10.2025
сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, дональд трамп, китай, в мире
США, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Китай, В мире
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поехать в Китай в начале 2026 года, после чего председатель КНР Си Цзиньпин может нанести ответный визит в США.
"Фактически уже есть договоренность о том, что я поеду в Китай... в начале (2026 - ред.) года. А председатель Си приедет, может быть, в Вашингтон, или Палм-Бич, или другое место через некоторое время после этого", - заявил Трамп на борту Air Force One.
