Бойцы "Востока" освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 27.10.2025 (обновлено: 13:27 27.10.2025)
Бойцы "Востока" освободили три населенных пункта в зоне СВО
Бойцы "Востока" освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине

Бойцы "Востока" освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск Восток освободили сёла
Подразделения группировки войск "Восток" освободили села
Бойцы "Востока" атаковали за сутки механизированную бригаду и два штурмовых полка ВСУ в районе Покровского, Новоалександровки, Даниловки, Тихого и Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки в Запорожской.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 300 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • 17 автомобилей;
  • склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала