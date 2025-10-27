https://ria.ru/20251027/svo-2050886132.html
Бойцы "Востока" освободили три населенных пункта в зоне СВО
Бойцы "Востока" освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Бойцы "Востока" освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
привольное
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
безопасность
запорожская область
привольное
россия
днепропетровская область
