Обвиняемых в попытке похищения бизнесмена и футболиста доставили в суд
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
владислав яковлев
россия
санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Владислав Яковлев
Обвиняемых в попытке похищения бизнесмена и футболиста доставили в суд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Обвиняемых в похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста доставили в Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова, обвиняемых по части 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 126 УК РФ
(покушение на похищение человека), пунктам "а, в, г, з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), а также Владислава Яковлева
, обвиняемого по пунктам "а, в, г, з" части 2 статьи 126 УК РФ, части 2 статьи 162 УК РФ.
По данным объединенной пресс-службы судов города, фигуранты были задержаны 26 октября, в этот же день им предъявлено обвинение, вину они признали в полном объеме.
Всего по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового задержаны пятеро.
По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге
, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК
, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.