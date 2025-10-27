Обвиняемых в попытке похищения бизнесмена и футболиста доставили в суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Обвиняемых в похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста доставили в Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.

По данным объединенной пресс-службы судов города, фигуранты были задержаны 26 октября, в этот же день им предъявлено обвинение, вину они признали в полном объеме.