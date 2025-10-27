Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали около двух рот ВСУ при штурме Першотравневого - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050807038.html
ВС России ликвидировали около двух рот ВСУ при штурме Першотравневого
ВС России ликвидировали около двух рот ВСУ при штурме Першотравневого - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России ликвидировали около двух рот ВСУ при штурме Першотравневого
Российские военнослужащие ликвидировали около двух рот и уничтожили 14 боевых бронемашин ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Першотравневое в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T05:29:00+03:00
2025-10-27T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d593a906301092386861687c2a9cb13.jpg
https://ria.ru/20251026/vsu-2050784502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622111_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6ca8794bfd7e15bd28c6e11007708017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ликвидировали около двух рот ВСУ при штурме Першотравневого

ВС России ликвидировали около двух рот и 14 ББМ ВСУ при штурме Першотравневого

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали около двух рот и уничтожили 14 боевых бронемашин ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир отделения с позывным "Учёный".
Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Доводят до предела". В Германии рассказали о катастрофе в ВСУ
Вчера, 22:44
"В населённом пункте Першотравневое было ликвидировано приблизительно две живых роты противника. По технике — около 14 ББМ (боевые бронемашины - ред.)", — рассказал "Ученый".
Он отметил, что действия подразделения позволили взять населённый пункт под контроль и обеспечили дальнейшее продвижение российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала