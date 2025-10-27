https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050805853.html
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области столкнулись с большим количеством мин РИА Новости, 27.10.2025
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области столкнулись с большим количеством мин и самодельных взрывных устройств, в том числе замаскированных под деревяшки, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Амур".
"Все используют, могут под деревяшку замаскировать, могут под что угодно. Надо смотреть всегда под ноги", - сказал "Амур".
По его словам, боевики ВСУ
ставят в том числе мины с датчиками движения.
"Мы можем двое пройти, а на третьего она сработает. В основном — "паутинки" (мины-растяжки - ред.)", — добавил "Амур".