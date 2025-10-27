Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050805853.html
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки - РИА Новости, 27.10.2025
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области столкнулись с большим количеством мин РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T05:03:00+03:00
2025-10-27T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777489_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_025cd7b7269c467142c496eeb6dd408f.jpg
https://ria.ru/20251026/vsu-2050784502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777489_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_ceadec1746024bcc77b32c03a929ba32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки

ВСУ маскируют мины под деревяшки в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области столкнулись с большим количеством мин и самодельных взрывных устройств, в том числе замаскированных под деревяшки, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Амур".
"Все используют, могут под деревяшку замаскировать, могут под что угодно. Надо смотреть всегда под ноги", - сказал "Амур".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Доводят до предела". В Германии рассказали о катастрофе в ВСУ
Вчера, 22:44
По его словам, боевики ВСУ ставят в том числе мины с датчиками движения.
"Мы можем двое пройти, а на третьего она сработает. В основном — "паутинки" (мины-растяжки - ред.)", — добавил "Амур".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала