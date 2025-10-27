Российский боец рассказал о минах, замаскированных под деревяшки

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области столкнулись с большим количеством мин и самодельных взрывных устройств, в том числе замаскированных под деревяшки, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Амур".

"Все используют, могут под деревяшку замаскировать, могут под что угодно. Надо смотреть всегда под ноги", - сказал "Амур".

По его словам, боевики ВСУ ставят в том числе мины с датчиками движения.