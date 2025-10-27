Рейтинг@Mail.ru
Умер журналист Дмитрий Синочкин
16:41 27.10.2025 (обновлено: 17:03 27.10.2025)
Умер журналист Дмитрий Синочкин
Петербургский журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин умер в возрасте 68 лет, пишет журнал "Пригород". РИА Новости, 27.10.2025
Умер журналист Дмитрий Синочкин

Умер петербургский журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин

© Фото : Дмитрий Синочкин/ВКонтактеДмитрий Синочкин
Дмитрий Синочкин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Дмитрий Синочкин/ВКонтакте
Дмитрий Синочкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Петербургский журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин умер в возрасте 68 лет, пишет журнал "Пригород".
«

"Сегодня ушел из жизни Дмитрий Синочкин. Последний год он мужественно боролся с тяжелым и сложным заболеванием, продолжая работать — изучать, наблюдать, анализировать и писать свои исключительного содержания авторские колонки, статьи и журналистские материалы", — говорится в публикации.

Причина смерти не называется, но сам журналист еще в июле рассказал, что у него неоперабельный рак горла.
Журнал назвал Синочкина мастером, который умел найти точные слова для описания событий и проектов на рынке недвижимости и сделать острые замечания в разборах самых запутанных ситуаций.
Синочкин родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена (ныне — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена). Сперва преподавал в школе, затем ушел в журналистку. Начал карьеру в многотиражке "Ижорец", затем работал в изданиях "КоммерсантЪ-СПб", "Деловой Петербург", "Недвижимость и строительство Петербурга", был главным редактором журнала "Пригород".
 
