Умер журналист Дмитрий Синочкин

"Сегодня ушел из жизни Дмитрий Синочкин. Последний год он мужественно боролся с тяжелым и сложным заболеванием, продолжая работать — изучать, наблюдать, анализировать и писать свои исключительного содержания авторские колонки, статьи и журналистские материалы", — говорится в публикации.

Причина смерти не называется, но сам журналист еще в июле рассказал, что у него неоперабельный рак горла.

Журнал назвал Синочкина мастером, который умел найти точные слова для описания событий и проектов на рынке недвижимости и сделать острые замечания в разборах самых запутанных ситуаций.

Синочкин родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена (ныне — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена). Сперва преподавал в школе, затем ушел в журналистку. Начал карьеру в многотиражке "Ижорец", затем работал в изданиях "КоммерсантЪ-СПб", "Деловой Петербург", "Недвижимость и строительство Петербурга", был главным редактором журнала "Пригород".