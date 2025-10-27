Умер журналист Дмитрий Синочкин

https://ria.ru/20251027/sinochkin-2050973815.html
Петербургский журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин умер в возрасте 68 лет, пишет журнал "Пригород". РИА Новости, 27.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости.
Петербургский журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин умер в возрасте 68 лет, пишет журнал "Пригород"
.
«
"Сегодня ушел из жизни Дмитрий Синочкин. Последний год он мужественно боролся с тяжелым и сложным заболеванием, продолжая работать — изучать, наблюдать, анализировать и писать свои исключительного содержания авторские колонки, статьи и журналистские материалы", — говорится в публикации.
Причина смерти не называется, но сам журналист еще в июле рассказал, что у него неоперабельный рак горла.
Журнал назвал Синочкина мастером, который умел найти точные слова для описания событий и проектов на рынке недвижимости и сделать острые замечания в разборах самых запутанных ситуаций.
Синочкин родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена (ныне — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена). Сперва преподавал в школе, затем ушел в журналистку. Начал карьеру в многотиражке "Ижорец", затем работал в изданиях "КоммерсантЪ-СПб", "Деловой Петербург", "Недвижимость и строительство Петербурга", был главным редактором журнала "Пригород".