Минцифры призвало россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры напомнило, что до 1 ноября россияне должны сократить количество сим-карт, которые есть на руках до 20 штук - речь идет как о корпоративных, так и о личных номерах, сообщило министерство в своем Минцифры напомнило, что до 1 ноября россияне должны сократить количество сим-карт, которые есть на руках до 20 штук - речь идет как о корпоративных, так и о личных номерах, сообщило министерство в своем Telegram-канале

"До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идёт как о личных сим-картах, так и о корпоративных", - сказали в Минцифры.

Если гражданин не расторгнет лишние договоры, операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.

Как отметили в министерстве, цель такого нововведения заключается в том, чтобы противодействовать нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. "Злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают", - добавили в министерстве.