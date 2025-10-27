https://ria.ru/20251027/sim-karta-2050968141.html
Минцифры призвало россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
2025-10-27T16:21:00+03:00
2025-10-27T16:21:00+03:00
2025-10-27T16:21:00+03:00
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Минцифры напомнило, что до 1 ноября россияне должны сократить количество сим-карт, которые есть на руках до 20 штук - речь идет как о корпоративных, так и о личных номерах, сообщило министерство в своем Telegram-канале
"До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ
может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идёт как о личных сим-картах, так и о корпоративных", - сказали в Минцифры.
Если гражданин не расторгнет лишние договоры, операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.
Как отметили в министерстве, цель такого нововведения заключается в том, чтобы противодействовать нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. "Злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают", - добавили в министерстве.
Количество оформленных номеров можно узнать при помощи сервиса "Сим-карты" на "Госуслугах", а также в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе. Неактуальные договоры на оказание услуг связи можно расторгнуть, обратившись к оператору в салон связи или подав заявление на "Госуслугах" в разделе "Сим-карты". Процедура отключения может занимать несколько дней.