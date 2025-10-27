Рейтинг@Mail.ru
Силы "Востока" за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/sily-2050889098.html
Силы "Востока" за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ
Силы "Востока" за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Силы "Востока" за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ
Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:32:00+03:00
2025-10-27T12:32:00+03:00
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:59:2953:1720_1920x0_80_0_0_9665c1d305e161b15c4854b94c4eb44c.jpg
https://ria.ru/20251026/konets-2050783434.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_25f618177153e8ac54f0b1d3701eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы "Востока" за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области, добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине
Вчера, 22:16
 
БезопасностьДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала