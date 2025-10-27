Рейтинг@Mail.ru
Суд 31 октября огласит приговор блогеру Шабутдинову
18:06 27.10.2025 (обновлено: 18:58 27.10.2025)
Суд 31 октября огласит приговор блогеру Шабутдинову
Суд 31 октября огласит приговор блогеру Шабутдинову
Пресненский суд Москвы 31 октября огласит приговор блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, в котором 113 потерпевших, передает... РИА Новости, 27.10.2025
2025
Новости
происшествия, москва, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов
Суд 31 октября огласит приговор блогеру Шабутдинову

В Москве суд 31 октября огласит приговор блогеру Аязу Шабутдинову

© РИА Новости / Алексей Никольский
Блогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 31 октября огласит приговор блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, в котором 113 потерпевших, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Оглашение приговора состоится 31 октября в 13.00",- сказала судья.
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Аяз Шабутдинов: биография, история успеха, последние новости
5 мая, 16:18
В понедельник, выступая с последним словом в суде, Шабутдинов принёс извинения всем потерпевшим и заявил, что "не хотел зла", а его намерения помочь людям были искренними, но методы были "не те". Обвиняемый попросил суд проявить к нему милосердие и назвал произошедшее "чёрной меткой на всю жизнь".
"За время, пока я нахожусь с СИЗО, я разобрал свои ошибки для себя и для того, чтобы другим не пришлось заплатить цену, которую сейчас плачу я… Думаю, что за эти два года я изменился и понес серьезное наказание… Прошу суд о милосердии",- сказал Шабутдинов.
Также он добавил, что хочет поскорее быть рядом с семьей и детьми.
Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Шабутдинова к восьми годам колонии и штрафу более 15 миллионов рублей.
В беседе с РИА Новости адвокат блогера Калой Ахильгов сказал, что защита считает запрошенный срок чрезмерно суровым, по его словам, защита рассчитывает на более мягкий и приемлемый приговор с учетом полного признания вины Шабутдиновым и возмещения ущерба 73 потерпевшим из 113 человек по делу.
Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
23 октября, 17:12
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
