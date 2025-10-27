Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, где чаще всего происходят инциденты с самокатами - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/samokaty-2050810529.html
Исследование показало, где чаще всего происходят инциденты с самокатами
Исследование показало, где чаще всего происходят инциденты с самокатами - РИА Новости, 27.10.2025
Исследование показало, где чаще всего происходят инциденты с самокатами
Инциденты с самокатами в 2025 году чаще всего случались в Ростовской области и Санкт-Петербурге - на эти субъекты приходится по 25% от всех происшествий в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:30:00+03:00
2025-10-27T06:30:00+03:00
ростовская область
краснодарский край
пермский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734742612_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_02adfa599b480d85762c0b5462056eae.jpg
https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html
https://ria.ru/20250904/moskva-2039742297.html
ростовская область
краснодарский край
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734742612_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_e4b55a80d200a7c030aad6e70ca1f80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, краснодарский край, пермский край, общество
Ростовская область, Краснодарский край, Пермский край, Общество
Исследование показало, где чаще всего происходят инциденты с самокатами

"Контур": ЧП с самокатами чаще случаются в Ростовской области и Петербурге

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамокаты
Самокаты - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Самокаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Инциденты с самокатами в 2025 году чаще всего случались в Ростовской области и Санкт-Петербурге - на эти субъекты приходится по 25% от всех происшествий в стране, говорится в совместном исследовании экосистемы для бизнеса "Контур" и страхового дома ВСК, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Инциденты с велосипедистами чаще происходили в Ростовской области (26% ЧП), Краснодарском крае (10%), а также в Татарстане, Пермском крае, Курганской и Нижегородской областях (по 7%). А с самокатчиками - в Ростовской области и в Санкт-Петербурге (по 25%)", - говорится в исследовании по результатам анализа регионов, где в 2025 году фиксируется наибольшее число происшествий с велосипедистами и самокатчиками.
Правила езды на электросамокате: требования, запреты и штрафы за нарушение - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Правила езды на электросамокате: требования, запреты и штрафы за нарушение
17 марта, 17:22
При этом, по данным аналитиков, все происшествия во время поездок на самокатах не приводили к серьезным травмам, которые бы требовали госпитализации. При падении с самоката застрахованным выплачивалось в среднем 23,6 тысячи рублей.
"При инцидентах с велосипедистами в 93% случаев также не понадобилась помощь медиков в условиях стационара; в 7% случаев пострадавшие оказывались в больнице. Сумма средней страховой выплаты составила 9,4 тысячи рублей", - уточняется в исследовании.
В то же время аналитики рассказывают, что на двух крупнейших маркетплейсах с марта по сентябрь россияне приобрели более 700,5 тысячи самокатов на 2,5 миллиарда рублей, прирост составил 30% к объему заказов в 2024 году. "Средний чек за них составил 3 720 рублей. Велосипедов приобретено 223,6 тысячи (в 2,5 раза больше, чем в сезоне 2024 года) на 3,2 миллиарда рублей. Чаще всего их покупали за 13 923 рубля", - поясняют они.
Одновременно, с весны по начало осени было куплено свыше 30,5 тысячи электросамокатов, это почти в три раза больше, чем в прошлогоднем сезоне, следует из исследования. "В общей сложности селлеры выручили за них более 738,3 миллиона рублей, утроив объем выручки за тот же период годом ранее. Средний чек за электросамокаты несколько снизился и составил 20,7 тысячи рублей (-12,55% к прошлому году)", - делятся аналитики.
По их словам, несмотря на троекратный рост продаж, электросамокаты по-прежнему сильно уступают в спросе на маркетплейсах обычным самокатам и велосипедам. "Как и в прошлом сезоне, продажи СИМ без электромоторов превышают число покупок электросамокатов в десятки раз", - заключается в исследовании.
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Москве оштрафовали подростков, катавшихся на самокатах по шоссе
4 сентября, 18:12
 
Ростовская областьКраснодарский крайПермский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала