https://ria.ru/20251027/rossija-2050802549.html
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол - РИА Новости, 27.10.2025
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол
Уход южнокорейских компаний из России был болезненным и убыточным, и теперь многие ушедшие предприниматели "кусают локти", тогда как оставшиеся компании... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T03:43:00+03:00
2025-10-27T03:43:00+03:00
2025-10-27T03:43:00+03:00
россия
сеул
южная корея
георгий зиновьев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95580/34/955803414_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_55c5517d42c41aa9e246ab297317dd9b.jpg
https://ria.ru/20250328/proizvoditeli-2007859231.html
https://ria.ru/20251020/koreja-2049270162.html
россия
сеул
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95580/34/955803414_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_c32e03d203a6a5480df99e5a2352b2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сеул, южная корея, георгий зиновьев, в мире
Россия, Сеул, Южная Корея, Георгий Зиновьев, В мире
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол
Посол Зиновьев: уход из России южнокорейского бизнеса был убыточным
СЕУЛ, 27 окт — РИА Новости. Уход южнокорейских компаний из России был болезненным и убыточным, и теперь многие ушедшие предприниматели "кусают локти", тогда как оставшиеся компании процветают, рассказал РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
"Теперь, к сожалению, в силу известных обстоятельств корейский бизнес частично вынужден был уйти из России
, покинуть рынок, производственные мощности, которые там были созданы. Хотя я бы сделал акцент на слове "вынуждены". Никто не хлопал дверью, все хотели остаться", — отметил посол.
По словам дипломата, процесс ухода оказался для компаний непростым.
"Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес "кусает локти", как говорится", — добавил Зиновьев
.
По словам Зиновьева, корейский бизнес хорошо осведомлён о возможностях российского рынка и сейчас бизнес находит возможность взаимодействовать в новых условиях, что является одной из "важных конструктивных сил", поддерживающих практические связи двух стран.
"Южнокорейские бизнесмены имели весьма богатый опыт взаимодействия с Россией, начиная с 90-х годов. И до недавнего времени это была история успеха… Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают", - отметил посол, пожелав того же и всем остальным остальным компаниям, которые по-доброму относятся к России и к российскому народу и которых, по словам Зиновьева, в Южной Корее
большинство.