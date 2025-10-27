Рейтинг@Mail.ru
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол - РИА Новости, 27.10.2025
03:43 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/rossija-2050802549.html
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол - РИА Новости, 27.10.2025
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол
Уход южнокорейских компаний из России был болезненным и убыточным, и теперь многие ушедшие предприниматели "кусают локти", тогда как оставшиеся компании... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T03:43:00+03:00
2025-10-27T03:43:00+03:00
россия
сеул
южная корея
георгий зиновьев
в мире
россия
сеул
южная корея
россия, сеул, южная корея, георгий зиновьев, в мире
Россия, Сеул, Южная Корея, Георгий Зиновьев, В мире
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол

Посол Зиновьев: уход из России южнокорейского бизнеса был убыточным

© РИА Новости / Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Жидаков
Перейти в медиабанк
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 27 окт — РИА Новости. Уход южнокорейских компаний из России был болезненным и убыточным, и теперь многие ушедшие предприниматели "кусают локти", тогда как оставшиеся компании процветают, рассказал РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
"Теперь, к сожалению, в силу известных обстоятельств корейский бизнес частично вынужден был уйти из России, покинуть рынок, производственные мощности, которые там были созданы. Хотя я бы сделал акцент на слове "вынуждены". Никто не хлопал дверью, все хотели остаться", — отметил посол.
Посетители рассматривают телевизоры в магазине по продаже цифровой и бытовой техники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
28 марта, 08:44
По словам дипломата, процесс ухода оказался для компаний непростым.
"Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес "кусает локти", как говорится", — добавил Зиновьев.
По словам Зиновьева, корейский бизнес хорошо осведомлён о возможностях российского рынка и сейчас бизнес находит возможность взаимодействовать в новых условиях, что является одной из "важных конструктивных сил", поддерживающих практические связи двух стран.
"Южнокорейские бизнесмены имели весьма богатый опыт взаимодействия с Россией, начиная с 90-х годов. И до недавнего времени это была история успеха… Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают", - отметил посол, пожелав того же и всем остальным остальным компаниям, которые по-доброму относятся к России и к российскому народу и которых, по словам Зиновьева, в Южной Корее большинство.
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России
20 октября, 04:09
 
РоссияСеулЮжная КореяГеоргий ЗиновьевВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
