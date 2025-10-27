Названы регионы, лидирующие по доступности аренды жилья

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2025 года, замыкают список Чечня и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Квартирный вопрос

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что в среднем по России более чем половине семей с двумя детьми доступна аренда квартир. Для этого семейный бюджет должен быть на уровне 123 тысяч рублей.

Квартирный вопрос остается одной из наиболее острых проблем для российских семей, и его актуальность сохраняется вне зависимости от экономической конъюнктуры. Однако за последние три года возможности для приобретения собственного жилья заметно снизились. Основными факторами этого снижения стали рост цен на недвижимость и увеличение процентных ставок в 2022-2024 годах, что ощутимо сократило доступность приобретения жилья для многих российских семей. Как следствие, многие семьи не могут позволить себе ни накопить на квартиру, ни взять ипотечный кредит. Ситуация также усугубляется дефицитом предложения недвижимости в ряде регионов и крупных городов. В этих условиях единственным выходом для многих становится аренда жилья, зачастую составляющая непосильную статью расходов для семейного бюджета.

Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья российским семьям эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно продемонстрировано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять необходимые повседневные расходы. Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе.

Как считали рейтинг

Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за январь-сентябрь 2025 года индивидуально для каждого субъекта РФ.

Рост доступности аренды жилья

Согласно исследованию РИА Новости, доступность аренды жилья в России в январе-сентябре 2025 года выросла, почти достигнув рекордных значений прошлых лет. Доля семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, способных арендовать жильё, в текущем рейтинге составила 50,1%. Для сравнения, локальный минимум последних лет был зафиксирован в аналогичном периоде 2019 года – чуть менее 40%, а максимум – в 2023 году (50,5%). Таким образом, доля семей, которым доступна аренда, практически вернулась к рекордному уровню двухлетней давности, при этом результат 2025 года является вторым лучшим показателем за последние десять лет. Рост доступности аренды произошел из-за высоких темпов увеличения заработной платы, опередивших динамику арендных ставок, поясняют эксперты.

В региональном разрезе рост доступности аренды в январе-сентябре 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года наблюдался в 66 регионах. В среднем по России доступность арендного жилья выросла по сравнению с 2024 годом на 3,9 процентных пункта. При этом медианное значение в регионах с положительной динамикой составило 3 процентных пункта, а среди регионов со снижением – 1,7 процентного пункта.

В денежном выражении в среднем по России необходимый бюджет семьи для аренды квартиры, согласно результатам текущего исследования, вырос до 123 тысяч рублей. Для сравнения, еще в 2023 году (январь-сентябрь) средней российской семье было необходимо иметь доход менее 100 тысяч рублей, а в допандемийном 2019 году – чуть менее 80 тысяч рублей. Таким образом, с 2019 года необходимый доход семьи, состоящей из двух работающих взрослых и двоих детей, для аренды квартиры вырос на 54%.

В лидерах северные регионы

Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ где доля семей, способных арендовать жильё, составляет 76,4%. При этом, по оценкам экспертов РИА Новости, для аренды квартиры и покрытия базовых расходов семье из четырёх человек в этом регионе требуется 175,2 тысячи рублей в месяц.

На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область с долями в 75,5% и 64,8%, соответственно. В этих регионах бюджет семей из четырех человек должен превышать 135 и 158 тысяч рублей в месяц, соответственно, для беспроблемной аренды жилья.

Помимо десяти упомянутых выше регионов-лидеров, еще в 30 других субъектах РФ показатель доступности находится на достаточно высоком уровне – в диапазоне 50-60%. Этот уровень доступности аренды можно назвать также достаточно хорошим.

Низкая доступность на Северном Кавказе

В пяти регионах менее 25% семей с двумя детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в четырех эта доля не превышает 20%. Для сравнения в январе-сентябре 2024 и 2023 годов уровень доступности аренды в 25% не смогли преодолеть шесть и восемь регионов соответственно. Таким образом, число регионов с крайне низкой доступностью аренды в 2025 году сократилось, что стало следствием более быстрого увеличения зарплат по сравнению с увеличением прожиточного минимума и арендных ставок.

Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики: Чечня, Ингушетия Дагестан , Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания. Низкая доступность аренды в этих регионах объясняется умеренными зарплатами, что в совокупности обуславливает недостаточный уровень доходов от трудовой деятельности. Кроме того, в таких регионах значительную роль играет демографический фактор, а именно – более высокая рождаемость, что создает дополнительный спрос на жилье и стимулирует рост арендных ставок.

Снижение доступности аренды

Наибольшее снижение доступности аренды по сравнению с январем-сентябрем 2024 года наблюдалось в Республике Калмыкия (-8,1 процентных пункта). Вторым регионом по наибольшему снижению доступности стала Курская область , где она снизилась на 7,2 процентных пункта. В результате, Республика Калмыкия потеряла 6 позиций и в текущем рейтинге занимает 79-е место, а Курская область в текущем рейтинге на 53-м месте, потеряв 30 позиций. Снижение доступности в этих регионах преимущественно связано со значительным ростом стоимости аренды жилья.