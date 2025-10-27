Рейтинг@Mail.ru
Лидер ЮАР рассказал о контактах с Россией и Украиной по урегулированию
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 27.10.2025 (обновлено: 14:00 27.10.2025)
Лидер ЮАР рассказал о контактах с Россией и Украиной по урегулированию
Лидер ЮАР рассказал о контактах с Россией и Украиной по урегулированию - РИА Новости, 27.10.2025
Лидер ЮАР рассказал о контактах с Россией и Украиной по урегулированию
ЮАР остается в контакте с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, отвечая на... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
россия
украина
южная африка
специальная военная операция на украине
россия
украина
южная африка
в мире, россия, украина, южная африка
В мире, Россия, Украина, Южная Африка, Специальная военная операция на Украине
Лидер ЮАР рассказал о контактах с Россией и Украиной по урегулированию

Лидер ЮАР Рамафоса: республика остается на связи с РФ и Киевом по урегулированию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. ЮАР остается в контакте с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Южная Африка участвовала в африканской "мирной" миссии в Россию и на Украину, и это дало нам как африканским странам возможность разговаривать с обеими сторонами. Это также дало Южной Африке более глубокие возможности для общения как с (Владимиром - ред.) Зеленским, так и с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я продолжаю находиться с ними в контакте. И по мере того как они сами участвуют в различных обсуждениях, для меня было честью получать от них обновления, и я также имел возможность призывать их урегулировать конфликт мирным путём", - сказал президент агентству.
Он добавил, что ЮАР взаимодействует с Украиной на министерском, официальном и даже на президентском уровне.
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны
28 июля, 23:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮжная Африка
 
 
