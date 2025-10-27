https://ria.ru/20251027/putin-2050940554.html
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", касающиеся статуса участников СВО. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:37:00+03:00
2025-10-27T14:37:00+03:00
2025-10-27T15:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20250910/pomosch-2040956726.html
https://ria.ru/20251013/pravitelstvo-2047982328.html
https://ria.ru/20250930/svo--2045092307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
Заключившим контракт до сентября 2023 установили статус ветерана боевых действий
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал поправки в закон
"О ветеранах", касающиеся статуса участников СВО.
Так, добровольцев, заключивших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023-го и выполнявших задачи на фронте в составе спецподразделений, признают ветеранами боевых действий.
Со дня получения статуса территориальные органы Соцфонда установят им ежемесячную выплату в беззаявительном порядке.
Также предусмотрены меры социальной поддержки бойцам, ставшим инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.
Поправки утоняют порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных формирований МЧС
, которые занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов в зоне СВО.
Согласно документу, порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливает правительство.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.