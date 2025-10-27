Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал поправки в Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", касающиеся статуса участников СВО.

Так, добровольцев, заключивших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023-го и выполнявших задачи на фронте в составе спецподразделений, признают ветеранами боевых действий.

Со дня получения статуса территориальные органы Соцфонда установят им ежемесячную выплату в беззаявительном порядке.

Также предусмотрены меры социальной поддержки бойцам, ставшим инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.

Поправки утоняют порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных формирований МЧС , которые занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов в зоне СВО.

Согласно документу, порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливает правительство.