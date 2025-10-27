Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО - РИА Новости, 27.10.2025
14:37 27.10.2025 (обновлено: 15:16 27.10.2025)
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", касающиеся статуса участников СВО. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:37:00+03:00
2025-10-27T15:16:00+03:00
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО

Заключившим контракт до сентября 2023 установили статус ветерана боевых действий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", касающиеся статуса участников СВО.
Так, добровольцев, заключивших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023-го и выполнявших задачи на фронте в составе спецподразделений, признают ветеранами боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства
10 сентября, 14:21
Со дня получения статуса территориальные органы Соцфонда установят им ежемесячную выплату в беззаявительном порядке.
Также предусмотрены меры социальной поддержки бойцам, ставшим инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю
13 октября, 15:37
Поправки утоняют порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных формирований МЧС, которые занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов в зоне СВО.
Согласно документу, порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливает правительство.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.
Гавриил возле РЭБ-установки Покров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Проскочить нереально". Чем бойцы-добровольцы удивили ВСУ
30 сентября, 08:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
