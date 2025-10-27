https://ria.ru/20251027/putin-2050912430.html
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева - РИА Новости, 27.10.2025
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили по телефону подготовку государственного визита Токаева в РФ и ситуацию в... РИА Новости, 27.10.2025
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
Токаев обсудил с Путиным предстоящий визит в Россию и обстановку в мире