27.10.2025

В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
13:04 27.10.2025
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева

АСТАНА, 27 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили по телефону подготовку государственного визита Токаева в РФ и ситуацию в мире, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию... Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Токаева добавили, что главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
22 октября, 13:32
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
22 октября, 13:32
 
КазахстанРоссияМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала