https://ria.ru/20251027/putin--2050909917.html
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию - РИА Новости, 27.10.2025
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым его поездку в Москву, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:58:00+03:00
2025-10-27T12:58:00+03:00
2025-10-27T13:26:00+03:00
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
в мире
душанбе
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
россия
казахстан
душанбе
россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире, душанбе, снг
Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, В мире, Душанбе, СНГ
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его госвизита в Россию