Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию
12:58 27.10.2025 (обновлено: 13:26 27.10.2025)
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым его поездку в Москву, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.10.2025
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию

Владимир Путин
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым его поездку в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию, — говорится в релизе.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Токаев указал на личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
7 октября, 14:26
Токаев анонсировал поездку на 12 ноября.

Пресс-служба казахстанского лидера уточнила, что политики отметили особое значение предстоящих переговоров для развития стратегического партнерства и союзнических отношений стран. Также они поговорили о ситуации в мире.
Последняя встреча президентов состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Они обсудили двусторонние связи, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
