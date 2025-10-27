Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыл одну особенность при продаже столичных хрущевок - РИА Новости, 27.10.2025
02:15 27.10.2025 (обновлено: 02:19 27.10.2025)
Экономист раскрыл одну особенность при продаже столичных хрущевок
Советы срочно продать старое жилье на фоне падения спроса на вторичку неприменимы в Москве. Между хрущевками в столице и регионах есть большая разница
жилье
москва
алексей кричевский
общество
россия
продажа
недвижимость
Экономист раскрыл одну особенность при продаже столичных хрущевок

Экономист Кричевский посоветовал не продавать старое жилье в Москве

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Советы срочно продать старое жилье на фоне падения спроса на вторичку неприменимы в Москве. Между хрущевками в столице и регионах есть большая разница, рассказал агентству "Прайм" экономист Алексей Кричевский.
"Разница эта характеризуется одним словом — реновация. До 2032 года пятиэтажек сносимых серий в Москве почти не останется — только если против сноса выступили их жители. А собственники получат квартиры в новых домах", — пояснил он.
Новые квартиры будут дороже, как минимум, потому что больше по метражу. Это может быть неплохой инвестицией. Но надо помнить, что чем раньше наступает очередь дома под снос, тем квартиры в нем дороже.
Рассматривать такое вложение стоит, если есть возможность жить там, не вкладываясь особо в ремонт и мириться с неудобствами, ожидая расселения и продажи.
Продавать такие объекты до расселения стоит, если срочно нужны деньги и ждать не получится. В этом случае лучше сделать косметический ремонт, подправить сантехнику, электрику и в целом придать жилью уютный вид. Такие вложения неплохо окупаются, подытожил Кричевский.
Жилье Москва Алексей Кричевский Общество Россия Продажа Недвижимость
 
 
