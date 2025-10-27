https://ria.ru/20251027/premiya-2050886903.html
Стали известны лауреаты премии губернатора Подмосковья для молодых ученых
Стали известны лауреаты премии губернатора Подмосковья для молодых ученых - РИА Новости, 27.10.2025
Стали известны лауреаты премии губернатора Подмосковья для молодых ученых
Лауреатами премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов стали два авторских коллектива и 13... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:27:00+03:00
2025-10-27T12:27:00+03:00
2025-10-27T12:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
исток
объединенный институт ядерных исследований
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938520731_0:39:3187:1832_1920x0_80_0_0_211c09a7b30cf0a7ad106bd29fee5863.jpg
https://ria.ru/20251024/ozimye-2050479446.html
https://ria.ru/20251024/moskva-2050498409.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938520731_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_c65730047cbfce2c7f37d36c2d5538ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), исток, объединенный институт ядерных исследований, российская академия наук
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Исток, Объединенный институт ядерных исследований, Российская академия наук
Стали известны лауреаты премии губернатора Подмосковья для молодых ученых
Премию губернатора Подмосковья в сфере науки вручили 2 коллективам и 13 ученым
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лауреатами премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов стали два авторских коллектива и 13 ученых, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Премии губернатора для молодых ученых и специалистов вручаются ежегодно. Проекты оцениваются с учетом новизны разработок и результатов, а также приоритетов региона. По итогам конкурсного отбора в этом году будет вручено 15 премий, их получателями станут два авторских коллектива и 13 молодых ученых и специалистов. Размер каждой премии составляет 700 тысяч рублей", — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Так, в числе лауреатов премии сотрудники Московского физико-технологического института, Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского, Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина, Объединенный институт ядерных исследований, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН и другие.
Премия губернатора региона для молодых ученых выдается с 2012 года. За это время присудили порядка 200 премий.