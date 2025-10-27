Стали известны лауреаты премии губернатора Подмосковья для молодых ученых

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лауреатами премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов стали два авторских коллектива и 13 ученых, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Премии губернатора для молодых ученых и специалистов вручаются ежегодно. Проекты оцениваются с учетом новизны разработок и результатов, а также приоритетов региона. По итогам конкурсного отбора в этом году будет вручено 15 премий, их получателями станут два авторских коллектива и 13 молодых ученых и специалистов. Размер каждой премии составляет 700 тысяч рублей", — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Так, в числе лауреатов премии сотрудники Московского физико-технологического института, Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского, Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина, Объединенный институт ядерных исследований, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН и другие.