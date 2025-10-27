Рейтинг@Mail.ru
16:10 27.10.2025
Минтранс прорабатывает возобновление полетов с Южной Кореей
2025-10-27T16:10:00+03:00
2025-10-27T16:10:00+03:00
андрей никитин (политик)
россия
южная корея
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
андрей никитин (политик), россия, южная корея, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Андрей Никитин (политик), Россия, Южная Корея, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минтранс РФ прорабатывает вопросы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей, а также рядом других стран, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Такие варианты в проработке, действительно, есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверхприоритет", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости в кулуарах большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство" о том, обсуждается ли возобновление прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей.
Вопрос, добавил он, прорабатывается "в числе прочих".
Росавиация сообщала ранее, что в настоящее время Россия имеет прямое авиасообщение с 42 странами.
Андрей Никитин (политик)РоссияЮжная КореяФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
