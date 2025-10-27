Источник рассказал, сколько обещали фигурантам дел о похищении в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Фигурантам дел о похищении в Санкт-Петербурге обещали заплатить 5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Как рассказал один из фигурантов, в случае успешного совершения похищения пользователь с ником "Сатанист" обещал выплатить исполнителям 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.