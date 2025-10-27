Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, сколько обещали фигурантам дел о похищении в Петербурге
18:19 27.10.2025
Источник рассказал, сколько обещали фигурантам дел о похищении в Петербурге
Источник рассказал, сколько обещали фигурантам дел о похищении в Петербурге

Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Фигурантам дел о похищении в Санкт-Петербурге обещали заплатить 5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового задержаны пять человек. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.
"Как рассказал один из фигурантов, в случае успешного совершения похищения пользователь с ником "Сатанист" обещал выплатить исполнителям 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигуранты дел о похищении действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram с ником "Сатанист". Сообщалось также, что предполагаемый заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом рассказали задержанные на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Другой фигурант рассказал, что ему предложили "заработать денег спортсменом", он согласился. Третий задержанный сообщил правоохранителям, что все указания они получали по телефону.
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены
19 октября, 14:59
