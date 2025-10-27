Источник рассказал, сколько обещали фигурантам дел о похищении в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Фигурантам дел о похищении в Санкт-Петербурге обещали заплатить 5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового задержаны пять человек. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.
"Как рассказал один из фигурантов, в случае успешного совершения похищения пользователь с ником "Сатанист" обещал выплатить исполнителям 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигуранты дел о похищении действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram с ником "Сатанист". Сообщалось также, что предполагаемый заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом рассказали задержанные на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Другой фигурант рассказал, что ему предложили "заработать денег спортсменом", он согласился. Третий задержанный сообщил правоохранителям, что все указания они получали по телефону.