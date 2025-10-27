Появились подробности о похищенном в Петербурге предпринимателе

"Угрожая убийством… похитили у Селегеня мобильный телефон, а также путем перевода банковского приложения похитили принадлежавшие 210 тысяч рублей. Затем они потребовали у Селегеня передать им денежные средства в размере 10 миллионов рублей, демонстрируя ему пистолет… Опасаясь за свою жизнь, Селегень сообщил о наличии у него денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей и о готовности его супруги привезти их к дому 10 по улице Вязовой… После этого Яковлев, Павлов и Худайкулов приехали к указанному адресу, где и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил собеседник агентства.