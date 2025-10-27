https://ria.ru/20251027/peterburg-2050940403.html
Появились подробности о похищенном в Петербурге предпринимателе
Похищенным в Санкт-Петербурге был генеральный директор компании "Физика Девелопмент", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.10.2025
Похищенным в Петербурге оказался гендиректор компании "Физика Девелопмент"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Похищенным в Санкт-Петербурге был генеральный директор компании "Физика Девелопмент", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее правоохранители задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Как сообщал СК РФ
, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Прокуратура Санкт-Петербурга
контролирует ход и результаты расследования по уголовным делам.
"25 октября 2025 года действующий по указанию неустановленного лица, имеющего в приложении Telegram
имя пользователя "Сатанист", Мирошин С. привлек Павлова С., Худайкулова Р. и Яковлева В. для похищения генерального директора ООО "Физика Девелопмент" Селегеня С.", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что подозреваемые напали на Селегеня, силой поместили его в автомобиль и надели на него наручники.
"Угрожая убийством… похитили у Селегеня мобильный телефон, а также путем перевода банковского приложения похитили принадлежавшие 210 тысяч рублей. Затем они потребовали у Селегеня передать им денежные средства в размере 10 миллионов рублей, демонстрируя ему пистолет… Опасаясь за свою жизнь, Селегень сообщил о наличии у него денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей и о готовности его супруги привезти их к дому 10 по улице Вязовой… После этого Яковлев, Павлов и Худайкулов приехали к указанному адресу, где и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил собеседник агентства.