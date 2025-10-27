Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о похищенном в Петербурге предпринимателе - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 27.10.2025 (обновлено: 14:46 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/peterburg-2050940403.html
Появились подробности о похищенном в Петербурге предпринимателе
Появились подробности о похищенном в Петербурге предпринимателе - РИА Новости, 27.10.2025
Появились подробности о похищенном в Петербурге предпринимателе
Похищенным в Санкт-Петербурге был генеральный директор компании "Физика Девелопмент", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:37:00+03:00
2025-10-27T14:46:00+03:00
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050837932_0:412:785:853_1920x0_80_0_0_41beec40333481a16ec1ef6ddbf294e8.jpg
https://rsport.ria.ru/20251027/popytka-2050879481.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050837932_0:338:785:926_1920x0_80_0_0_f28bb9cd330513cd663e3c81331375a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), telegram
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram
Появились подробности о похищенном в Петербурге предпринимателе

Похищенным в Петербурге оказался гендиректор компании "Физика Девелопмент"

© Фото : СК России по городу Санкт-ПетербургуЗадержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : СК России по городу Санкт-Петербургу
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Похищенным в Санкт-Петербурге был генеральный директор компании "Физика Девелопмент", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее правоохранители задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует ход и результаты расследования по уголовным делам.
"25 октября 2025 года действующий по указанию неустановленного лица, имеющего в приложении Telegram имя пользователя "Сатанист", Мирошин С. привлек Павлова С., Худайкулова Р. и Яковлева В. для похищения генерального директора ООО "Физика Девелопмент" Селегеня С.", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что подозреваемые напали на Селегеня, силой поместили его в автомобиль и надели на него наручники.
"Угрожая убийством… похитили у Селегеня мобильный телефон, а также путем перевода банковского приложения похитили принадлежавшие 210 тысяч рублей. Затем они потребовали у Селегеня передать им денежные средства в размере 10 миллионов рублей, демонстрируя ему пистолет… Опасаясь за свою жизнь, Селегень сообщил о наличии у него денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей и о готовности его супруги привезти их к дому 10 по улице Вязовой… После этого Яковлев, Павлов и Худайкулов приехали к указанному адресу, где и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил собеседник агентства.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Появились подробности после попытки похищения футболиста Мостового
12:14
 
Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала