КНР надеется на высокий уровень подготовки взаимодействия с Вашингтоном

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. КНР надеется, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
"Надеемся, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу, подготовятся к китайско-американскому взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений", - заявил Ван И, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Ван И отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп являются лидерами мирового уровня, а их давние связи и взаимное уважение стали важнейшим стратегическим активом в китайско-американских отношениях.
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее.
