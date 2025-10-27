КНР надеется на высокий уровень подготовки взаимодействия с Вашингтоном

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. КНР надеется, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.