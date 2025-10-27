Рейтинг@Mail.ru
КНР надеется на высокий уровень подготовки взаимодействия с Вашингтоном
16:12 27.10.2025 (обновлено: 16:28 27.10.2025)
КНР надеется на высокий уровень подготовки взаимодействия с Вашингтоном
в мире, китай, пекин, вашингтон (штат), ван и (политик), марко рубио
В мире, Китай, Пекин, Вашингтон (штат), Ван И (политик), Марко Рубио
КНР надеется на высокий уровень подготовки взаимодействия с Вашингтоном

Ван И: Пекин надеется на высокий уровень подготовки взаимодействия с Вашингтоном

© AP Photo / Jason Lee, poolСлужащие устанавливают флаг Китая и США
Служащие устанавливают флаг Китая и США - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Jason Lee, pool
Служащие устанавливают флаг Китая и США. Архивное фото
ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. КНР надеется, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
"Надеемся, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу, подготовятся к китайско-американскому взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений", - заявил Ван И, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Ван И отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп являются лидерами мирового уровня, а их давние связи и взаимное уважение стали важнейшим стратегическим активом в китайско-американских отношениях.
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР
25 октября, 16:53
 
В миреКитайПекинВашингтон (штат)Ван И (политик)Марко Рубио
 
 
Заголовок открываемого материала