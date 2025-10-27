Рейтинг@Mail.ru
Снятый в Подмосковье космический объект озадачил ученых
16:06 27.10.2025
Снятый в Подмосковье космический объект озадачил ученых
Разрушившийся утром в понедельник космический объект, снятый на множество камер в Московской области, скорее всего, по предварительным оценкам его скорости,... РИА Новости, 27.10.2025
Снятый в Подмосковье космический объект озадачил ученых

© Кадр видео из соцсетейМетеорит в небе над Московской областью
© Кадр видео из соцсетей
Метеорит в небе над Московской областью
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Разрушившийся утром в понедельник космический объект, снятый на множество камер в Московской области, скорее всего, по предварительным оценкам его скорости, является астероидом, что несколько не вяжется с тем, как долго болид был виден и как он разрушился, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы несколько видеороликов с падением неизвестного объекта из космоса и образованием при этом яркого огненного следа. Утверждается, что светящийся объект был виден из, Дубны, Раменского, Видного, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Руководитель Лаборатории Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что это мог быть небольшой метеороид или космический мусор.
Комета C/2025 A6 (Lemmon), сфотографированная жителем Свердловской области Александром Красновым - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Вчера, 11:36
"Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео, снятое в районе Жуковского, на котором в кадр также попали звёзды Вега и Денеб, позволило оценить траекторию его движения.
По усреднённым оценкам, объект пролетел, скорее всего, на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450-500 километрах к северу от Москвы. При этом наиболее вероятное значение его скорости - 20 километров в секунду.
"Такие скорости, если предварительные оценки верны, почти однозначно свидетельствуют о том, что это астероид", - отметили учёные.
В то же время, болид можно было наблюдать около 25 секунд, что очень много для астероида, но достаточно характерно для космического мусора. Также более типична для искусственных тел интенсивная фрагментация, которую можно было наблюдать утром в понедельник.
"Из дополнительных необычных моментов можно ответить, что пока отсутствуют (либо не поступали) свидетельства наблюдения тела в зените (над головой), которые должны быть весьма многочисленны, исходя из расчетной траектории, проходящей в том числе над крупными населенными пунктами. Также можно отчасти удивиться, что основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологда и Череповец", - добавили в Лаборатории.
Если допустить, что на самом деле тело летело гораздо выше, например, на высоте 400-500 километров, то, по словам учёных, оно должно было бы обладать исключительно высокой скоростью.
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Астероид длиной почти 300 метров пролетел мимо Земли
18 сентября, 10:46
 
НаукаМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
