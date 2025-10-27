Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли новый способ очистки воды с помощью семян тика
Наука
 
09:00 27.10.2025 (обновлено: 10:38 27.10.2025)
Ученые нашли новый способ очистки воды с помощью семян тика
Уголь из семян тикового дерева создали ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива. По их данным, он поможет очистить промышленные стоки от...
https://ria.ru/20250908/nauka-2039339962.html
https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html
https://ria.ru/20240916/nauka-1972575265.html
наука, университетская наука, индия, португалия, пакистан, тюменская область, тюменский государственный университет, экология, россия, семена
Наука, Наука, Университетская наука, Индия, Португалия, Пакистан, Тюменская область, Тюменский государственный университет, Экология, Россия, семена

Ученые нашли новый способ очистки воды с помощью семян тика

Семена тика
Семена тика - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / ziprashantzi
Семена тика
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уголь из семян тикового дерева создали ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива. По их данным, он поможет очистить промышленные стоки от токсичных акридиновых красителей, пестицидов и других вредных веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecules.
Акридиновые красители сегодня широко используются для окрашивания шерсти, шелка, бумаги, дерева, кожи, производства автомобильных эмалей, полиграфических и художественных красок. Однако эти вещества могут негативно воздействовать на организм человека, вызывая раздражение глаз или кожи и респираторные заболевания. Поэтому их необходимо удалять из сточных вод перед сбросом в окружающую среду.
Проверка водоема - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
8 сентября, 07:00
Наиболее популярный и простой метод удаления этих красителей из воды связан с использованием в качестве адсорбента активированного угля, обладающего высоким объемом пор и большой площадью поверхности. Однако сравнительно высокая стоимость его производства побудила исследователей искать более экономически выгодные альтернативы, используя дешевые отходы биомассы, такие как семена деревьев.
Международный коллектив исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ), университетов Индии и Португалии создали уголь из семян тикового дерева (Tectona Grandis), которое произрастает в Индии, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке, Китае, Таиланде и Мьянме.
На сегодняшний день эти семена практически не используются в промышленности, поэтому их применение для очистки воды может быть экономически выгодно для южноазиатских стран, сообщил профессор кафедры органической и экологической химии Школы естественных наук ТюмГУ Евгений Галунин.
Очистка - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Ученые создали новый материал для очистки сточных вод и атмосферы светом
29 мая, 08:01
"Уголь, полученный при высоких температуре и давлении в водной среде с последующей активацией диоксидом углерода, обладает высокой теплотворной способностью (26,53 МДж/кг) сопоставимой с каменным углем. Это делает его перспективной альтернативой каменному углю для использования в качестве накопителей энергии, способствуя тем самым созданию экологически чистых технологий хранения энергии", — рассказал он.
Полученный материал, по данным ученых, обладает высокоразвитой сферической микропористой структурой с достаточно высокой удельной площадью поверхности (около 730 м2/г). Эти характеристики близки к свойствам активированных углей из некоторых традиционно использующихся материалов (например, из древесины березы или скорлупы кокоса), а сорбционные свойства нового материала не уступают свойствам традиционных активированных углей.
Болото - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Ученые предупредили, что сточные воды провоцируют резкий выброс метана
16 сентября 2024, 03:00
"Уголь из семян тикового дерева может применяться в качестве эффективного и экологичного материала для удаления акридиновых красителей из загрязненной воды. Его также можно успешно использовать для очистки воды и от других загрязняющих веществ, таких как пестициды и фармацевтические препараты. Все это может напрямую способствовать защите окружающей среды и контролю различных загрязнений", — отметил Галунин.
В будущем исследователи планируют провести испытания нового материала в реальных экологических условиях, а также исследовать возможности его применения для очистки воды от других загрязнителей.
 
Наука Университетская наука Индия Португалия Пакистан Тюменская область Тюменский государственный университет Экология Россия семена
 
 
Версия 2023.1 Beta
