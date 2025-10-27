Рейтинг@Mail.ru
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 27.10.2025 (обновлено: 11:00 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/mvd-2050840609.html
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей - РИА Новости, 27.10.2025
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
В Ленинградской области нелегальная майнинг-ферма похитила электроэнергии на миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:21:00+03:00
2025-10-27T11:00:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050852328_0:263:606:604_1920x0_80_0_0_b54800232fa723321cc2f80bb7c05191.jpg
https://ria.ru/20251024/gd-2050456873.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050852328_0:206:606:661_1920x0_80_0_0_e0a1e65f79a3649dbaf1e37f68b78378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Ирина Волк
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей

В Ленобласти закрыли майнинг-ферму за хищение электричества на миллиард рублей

© Ирина Волк/TelegramНелегальная майнинг-ферма в Ленинградской области
Нелегальная майнинг-ферма в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Ирина Волк/Telegram
Нелегальная майнинг-ферма в Ленинградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Ленинградской области нелегальная майнинг-ферма похитила электроэнергии на миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Ее деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте", — написала она в Telegram-канале.
Ферма находилась на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе. При обыске там обнаружили контейнеры со специальным оборудованием для добычи криптовалюты.
Как выяснили полицейские, сотрудники регионального подразделения транспортной компании вступили с майнерами в сговор и, воспользовавшись служебным положением, дали им разрешения на установку этого оборудования на территории двух тяговых подстанций. Таким образом они похитили более 80 миллионов киловатт электроэнергии.
По делу задержали шесть человек. У них также изъяли компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и более семи миллионов рублей.
Против задержанных возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Двоих фигурантов суд отправил под арест, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют
24 октября, 18:36
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала