Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей - РИА Новости, 27.10.2025
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
В Ленинградской области нелегальная майнинг-ферма похитила электроэнергии на миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
россия
ленинградская область
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Ленинградской области нелегальная майнинг-ферма похитила электроэнергии на миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Ее деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте", — написала она в Telegram-канале
.
Ферма находилась на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе. При обыске там обнаружили контейнеры со специальным оборудованием для добычи криптовалюты.
Как выяснили полицейские, сотрудники регионального подразделения транспортной компании вступили с майнерами в сговор и, воспользовавшись служебным положением, дали им разрешения на установку этого оборудования на территории двух тяговых подстанций. Таким образом они похитили более 80 миллионов киловатт электроэнергии.
По делу задержали шесть человек. У них также изъяли компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и более семи миллионов рублей.
Против задержанных возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Двоих фигурантов суд отправил под арест, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.